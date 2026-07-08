Ultimi sondaggi e intenzioni di voto dei partiti

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“Per salvare industria e futuro Europa” L’eurodeputata, relatrice per i Patrioti in commissione Industria, ha chiesto
AL VIA IL PERCORSO DEL NUOVO COORDINAMENTO CITTADINO Si è svolto nella serata di lunedì, registrando
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E’ stata discussa oggi in Consiglio comunale l’interpellanza presentata dalla Capogruppo di Forza Italia in Consiglio
Il Piemonte esce con un bilancio positivo dal Governance Poll 2026, l’indagine pubblicata dal Sole 24