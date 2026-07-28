Giovanni Paolo Feminis, il Piemontese che inventò l’acqua di Colonia

Si chiamava Aqua Mirabilis, un fluido profumato e rinfrescante ma anche un prodotto dalle virtù benefiche.

Oggi abbiamo una vastissima scelta di profumi, acque profumate, fragranze che ci rendono aromatici e più attraenti. In passato però non era cosi’ e l’abitudine all’ utilizzo delle essenze, considerando naturalmente gli alchimisti egiziani, arabi e romani, si deve anche grazie a Giovanni Paolo Feminis, nato intorno al 1660 a Crana, oggi frazione di Santa Maria Maggiore, nel Verbano-Cusio-Ossola.

Questa storia, che merita di essere ricordata, parte da una piccola valle alpina, attraversa frontiere, arriva alle corti europee e finisce per cambiare le abitudini di milioni di persone. È il caso dell’Aqua di Colonia, una delle fragranze più celebri della storia, che affonda le sue radici anche in Piemonte, nella Val Vigezzo, terra di emigranti, commercianti e viaggiatori. Molti conoscono il nome di Colonia, la città tedesca che ha dato il nome al profumo, ma pochi sanno che dietro quella fragranza c’è la storia di un piemontese partito dalle montagne dell’Ossola.

Come per molti giovani della valle, cresciuti in un territorio difficile dove le risorse erano limitate, la capacità di viaggiare e commerciare erano, invece, una tradizione antica; Feminis lasciò presto la sua terra, la Val Vigezzo, una valle di passaggio e di emigrazione da dove partirono per secoli artigiani, venditori ambulanti e piccoli imprenditori diretti verso la Germania, la Francia e altri Paesi europei. Arrivo’ nell’area tedesca e costruì la propria fortuna nel commercio. Fu a Colonia che sviluppò la preparazione a base di alcool ed essenze naturali, conosciuta come Aqua Mirabilis: un’acqua profumata e rinfrescante che, secondo la mentalità dell’epoca, veniva considerata anche un prodotto dalle virtù benefiche come la disinfezione di piccole ferite o il lenimento del mal di testa grazie agli olii essenziali. Non era ancora il profumo moderno come lo intendiamo oggi, ma rappresentava una nuova idea di eleganza: una fragranza leggera, fresca, lontana dai profumi intensi e pesanti allora in uso. La storia dell’acqua di Colonia si intreccia poi con quella di un altro piemontese: Giovanni Maria Farina, nato nel 1685 sempre a Santa Maria Maggiore, che trasferitosi in Germania, comprese il grande potenziale commerciale di quella formula e contribuì alla sua diffusione internazionale. Nel 1709 fondò a Colonia una casa commerciale destinata a diventare famosa in tutta Europa.

Il successo fu straordinario. Quella che veniva chiamata “Eau de Cologne” divenne il profumo della modernità: raffinato ma discreto, amato da nobili, artisti e sovrani. La fragranza entrò nelle corti europee e conquistò personaggi celebri come Napoleone Bonaparte, Johann Wolfgang Goethe e la regina Vittoria. In un’epoca in cui i profumi erano spesso molto intensi, questo effluvio portava un’idea nuova di freschezza e pulizia e la consistente gradazione alcolica ne garantiva l’evaporazione veloce dunque la diffusione immediata del profumo.

La storia, però, ha avuto anche una lunga disputa sulla paternità dell’invenzione. Per molto tempo il merito, infatti, è stato attribuito soprattutto alla famiglia Farina, grazie alla straordinaria capacità imprenditoriale di Giovanni e dei suoi eredi. Studi storici e documenti hanno però rivalutato il ruolo di Giovanni Paolo Feminis, indicandolo come colui che per primo aveva elaborato la preparazione originaria dell’“Aqua Mirabilis”. Nel 1907 una sentenza della Suprema Corte dell’Impero tedesco riconobbe proprio a Feminis un ruolo fondamentale nella nascita dell’Acqua di Colonia.

Oggi questa storia torna nel luogo da cui tutto è partito. A Santa Maria Maggiore si può visitare la Casa del Profumo Feminis-Farina, museo dedicato alla memoria dei due emigranti piemontesi che portarono il nome della loro valle nel mondo. Un luogo dove si incontrano profumi, documenti, antiche ricette e il racconto di una comunità che, pur partendo da una terra marginale, seppe costruire una rete internazionale. La vicenda di Feminis e Farina racconta un Piemonte forse poco conosciuto: non soltanto quello delle grandi famiglie industriali o dei prodotti famosi, ma quello dei piccoli paesi capaci di generare uomini con coraggio, curiosità e spirito d’iniziativa.

Prima delle grandi maison della profumeria francese, prima dei marchi diventati simbolo del lusso mondiale, c’erano due uomini partiti da una valle piemontese e il loro profumo, ancora oggi, continua a raccontare il viaggio del Piemonte nel mondo.

Maria La Barbera

IL TORINESE