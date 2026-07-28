Torino e Piemonte tornano nella morsa del caldo: fine luglio con punte fino a 39 gradi

L’estate 2026 torna ad alzare i giri. Dopo una breve tregua, un nuovo rinforzo dell’alta pressione riporta temperature elevate su Torino e in gran parte del Piemonte. Tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto sono attese massime comprese tra 36 e 39 °C nelle aree di pianura, mentre nei centri urbani il caldo sarà reso ancora più pesante dall’umidità e dalle notti tropicali, con valori che difficilmente scenderanno sotto i 24-25 °C.

Si tratta dell’ennesima ondata di calore di una stagione già caratterizzata da temperature ben superiori alla norma e da piogge scarse. Una situazione che continua ad alimentare la siccità, mettendo in difficoltà agricoltura e risorse idriche, oltre adaumentare i rischi per la salute delle persone più fragili.

Il Piemonte ha già vissuto estati memorabili per ilcaldo. Tra i riferimenti più significativi restano il 2003, quando in diverse località si superarono i 40 °C, e il 2022, caratterizzato da una delle siccità più gravidegli ultimi decenni. Anche nel 2023 Torino sfiorò i 38 °C durante le fasi più intense dell’estate. L’ondata di calore di fine luglio 2026 si inserisce dunque in una serie di eventi estremi sempre più frequenti, confermando una tendenza verso estati più lunghe, afose e caratterizzate da temperature elevate.

Secondo le previsioni, il caldo dovrebbe proseguire anche nei primi giorni di agosto, con un possibile cambiamento solo nella seconda parte della prossima settimana.

IL TORINESE