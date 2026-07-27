Moderati : “Ferma condanna delle violenze No Tav e piena solidarietà alle Forze dell’Ordine”

 

I Moderati esprimono la propria piena solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine impegnati nella tutela della sicurezza del cantiere della linea ferroviaria Torino-Lione.

Condanniamo con assoluta fermezza le gravi e inaccettabili violenze avvenute sabato 24 luglio in Val di Susa. Gli attacchi ai danni delle Forze dell’Ordine e delle infrastrutture del cantiere non hanno nulla a che vedere con il legittimo diritto di manifestare il proprio dissenso: sono atti di violenza che meritano una condanna netta e senza ambiguità.

Riteniamo altrettanto grave ogni forma di giustificazione, minimizzazione o sostegno nei confronti di questi episodi. Chi alimenta o legittima la violenza contribuisce ad avvelenare il confronto democratico e a mettere a rischio la sicurezza delle persone.

Ai rappresentanti delle istituzioni e alle Forze dell’Ordine va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto a tutela della legalità e dell’interesse pubblico.

Giacomo Portas, Leader dei Moderati
Carlotta Salerno, Assessora della Città di Torino
Simone Fissolo, Capogruppo dei Moderati in Comune
Ivana Garione, Vicecapogruppo dei Moderati in Comune

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