Scontri No Tav, Lo Russo: “Condanna senza ambiguità”

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo condanna “le gravissime violenze e i pesanti danneggiamenti avvenuti durante la manifestazione No Tav in Valle di Susa meritano una condanna ferma e senza alcuna ambiguità”. Aggiunge il sindaco: “il diritto di manifestare e di esprimere il proprio dissenso è un valore fondamentale della nostra democrazia e merita sempre piena tutela. Aggressioni, lanci di pietre e bombe carta, incendi e atti vandalici contro le Forze dell’Ordine sono inaccettabili e compromettono la sicurezza delle persone e il confronto democratico. Esprimo piena solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine impegnati in Valle di Susa e piena fiducia nel lavoro della magistratura e degli investigatori per accertare le responsabilità”

IL TORINESE