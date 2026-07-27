Siccità, il Piemonte torna a fare i conti con l’emergenza idrica

Corsi d’acqua in sofferenza e agricoltura sempre più a rischio

L’estate 2026 si sta rivelando particolarmente difficile per il Piemonte, dove la scarsità di precipitazionie le temperature eccezionalmente elevate hanno aggravato una situazione idrica già delicata. Dopo una primavera caratterizzata da piogge inferiorialla norma, il mese di luglio è stato segnato da ripetute ondate di calore che hanno accelerato l’evaporazione dell’acqua e ridotto ulteriormente le riserve disponibili. Il risultato è un quadroche richiama da vicino la grave crisi del 2022, con fiumi, laghi e invasi in progressivo calo e crescenti preoccupazioni per il settore agricolo.

A Torino e in gran parte della pianura piemontese iltermometro ha raggiunto più volte valori compresi tra 36 e 38 gradi, mentre durante la notte letemperature sono rimaste elevate, senza offrire un reale raffrescamento. Il caldo persistente ha aumentato il fabbisogno idrico delle colture proprio nel momento in cui le disponibilità d’acquasono diminuite sensibilmente, mettendo sottopressione l’intero sistema di approvvigionamento.

Le precipitazioni registrate nei primi mesi dell’anno non sono state sufficienti a compensare il deficitaccumulato e, nel corso di luglio, la disponibilità idrica nei principali bacini piemontesi è risultata nettamente inferiore rispetto alle medie climatiche. La riduzione delle risorse interessa praticamente tutto il territorio regionale e coinvolge sia i corsi d’acqua sia le falde utilizzate per l’irrigazione.

La situazione più delicata riguarda il fiume Po, che nasce ai piedi del Monviso e rappresenta la principale risorsa idrica del Nord Italia. Le portate sono scese ben al di sotto dei valori normalmente osservati in questo periodo dell’anno, tanto che in diversi tratti del corso fluviale il volume d’acqua risulta drasticamente ridotto. Una condizione che non incide soltanto sul Piemonte, ma si ripercuote lungo tutto il bacino del Po fino all’Adriatico, con effetti negativi sugli ecosistemi, sull’irrigazione e sulla qualità delle acque.

Anche gli altri corsi d’acqua piemontesi mostrano evidenti segnali di sofferenza. Tanaro, Scrivia e numerosi affluenti del Po presentano livelli inferiorialla norma, mentre la riduzione delle portate limita la disponibilità di acqua destinata sia all’agricoltura sia agli usi civili. Parallelamente, i principali laghi della regione stanno registrando un progressivo abbassamento dei livelli. Il Lago Maggiore, in particolare, ha perso circa un metro d’acqua nell’arco di poche settimane, una diminuzione che potrebbe avere ripercussioni sulla navigazione, sull’ambiente naturale e sulla gestione delle risorse idriche destinate all’irrigazione.

Tra i comparti più colpiti figura l’agricoltura. Le coltivazioni di mais, riso, foraggi, ortaggi e frutta stanno risentendo della combinazione tra temperature elevate e disponibilità d’acqua sempre più limitata. Molte aziende agricole sono costrette a irrigare con maggiore frequenza, sostenendo costi più elevati e disponendo però di quantitativi d’acqua inferiori rispetto alle necessità. Le organizzazioni di categoria segnalano cali produttivi significativi in diverse aree della regione, mentre negli allevamenti il caldo intenso sta incidendo anche sul benessere degli animali e sulla produzione di latte.

Per affrontare l’emergenza, la Regione Piemonte continua a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione insieme agli enti che gestiscono il bacino del Po e ai consorzi irrigui. In diversi comuni sono già state introdotte limitazioni all’utilizzo dell’acqua potabile per gli impieghi non essenziali, mentre proseguono gli interventi finalizzati a garantire le risorse necessarie alleattività agricole e agli approvvigionamenti civili.

L’evoluzione delle prossime settimane sarà determinante. Senza precipitazioni abbondanti e diffuse, il deficit idrico rischia infatti di accentuarsi ulteriormente.

IL TORINESE