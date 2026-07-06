Non va agli arresti domiciliari il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno che ha ferito un tifoso prima del derby fra Torino e Juventus dello scorso 24 maggio. La decisine è del gip del tribunale di Torino, che ha ordinato la sospensione dal servizio per un anno. I domiciliari erano stati chiesti dalla procura della Repubblica.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Sospeso dal servizio, per il lacrimogeno niente domiciliari al poliziotto
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