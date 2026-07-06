Sospeso dal servizio, per il lacrimogeno niente domiciliari al poliziotto

Non va agli arresti domiciliari il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno che ha ferito un tifoso prima del derby fra Torino e Juventus dello scorso 24 maggio. La decisine è del gip del tribunale di Torino, che ha ordinato la sospensione dal servizio per un anno. I domiciliari erano stati chiesti dalla procura della Repubblica.

IL TORINESE