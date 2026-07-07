Cartoline, addio? Non proprio. Come è cambiato il modo di raccontare le vacanze

Si scrivono ancora e fa piacere riceverle

Quando si tornava dalle vacanze estive si andava a guardare la buca delle lettere per vedere se erano arrivate cartoline. Chi dalla montagna, chi dal mare o dalle capitali raccontava in versione brevissima lo spirito e i luoghi visitati durante ferie mandando allo stesso tempo saluti affettuosi. Era un rito, una abitudine piacevole, una parte delle vacanze dedicata alla scrittura di queste suggestive immagini su cartone. Per oltre un secolo sono state il simbolo dell’estate, le cartoline hanno accompagnato generazioni di viaggiatori e vacanzieri, diventando molto più di un semplice mezzo di comunicazione: un ricordo tangibile, una piccola testimonianza di un luogo visitato e, soprattutto, un pensiero dedicato a qualcuno. Oggi, nell’epoca degli smartphone e dei social network, sembrerebbero destinate a scomparire, eppure le cartoline continuano ad esistere, seppur in forme diverse, e conservano un significato che la tecnologia non è riuscita a cancellare.

La storia delle cartoline inizia nella seconda metà dell’Ottocento, quando il turismo comincia a diffondersi e il servizio postale diventa sempre più efficiente. La prima cartolina ufficiale della storia fu introdotta il 1° ottobre 1869 dall’amministrazione postale austriaca. Si chiamava Correspondenzkarte e fu ideata per semplificare la corrispondenza: un supporto economico, senza busta, con affrancatura ridotta. Nel 1873 arrivarono in Italia quelle non illustrate e dopo il 1880 quelle con le immagini. L’illustratore torinese Aurelio Bertiglia (1891 -1973) ebbe un ruolo importante nella creazione e diffusione delle cartoline in Italia; il suo stile era ironico, quasi caricaturale e le sue erano considerate “piccole” opere d’arte. In poco tempo la cartolina illustrata conquista l’Europa e l’Italia. Per molti anni rappresenta il modo più semplice ed economico per inviare un saluto. Le immagini raccontano città, paesaggi, monumenti e tradizioni locali, contribuendo anche a costruire l’immaginario turistico di intere generazioni. Tra gli anni Cinquanta e Ottanta, durante il boom economico, la cartolina vive probabilmente la sua stagione più felice. Le vacanze diventano un’abitudine per milioni di italiani e spedire una cartolina è quasi un obbligo morale. Si sceglie con cura l’immagine, si cercano le parole giuste da scrivere nello spazio limitato sul retro e si acquista il francobollo. Spesso la cartolina arrivava quando il mittente era già rientrato a casa, ma questo non ne diminuiva il valore. Anzi, l’attesa faceva parte del rito.

Con l’arrivo di internet e poi dei telefoni cellulari, tutto cambia. Le fotografie possono essere inviate in tempo reale, i messaggi raggiungono il destinatario in pochi secondi e i social network trasformano ogni viaggio in un racconto immediato e continuo. La cartolina potrebbe apparire improvvisamente lenta, superata, quasi inutile, eppure qualcosa resiste, chi la riceve non ha soltanto un’informazione, ma un oggetto, un piccolo frammento di carta che è stato scelto, scritto, affrancato e spedito. Un gesto che richiede tempo e attenzione. È forse proprio questa lentezza a renderla ancora speciale. Negli ultimi anni, inoltre, la tecnologia ha trovato un modo curioso per riportarla in voga. Diverse applicazioni, come MyPostcard, consentono di creare cartoline personalizzate utilizzando fotografie scattate con lo smartphone. L’utente sceglie l’immagine, scrive il messaggio e inserisce l’indirizzo del destinatario. A quel punto, stampa la cartolina e la spedisce realmente per posta; un incontro tra tradizione e innovazione che sta conquistando soprattutto chi desidera offrire qualcosa di più personale rispetto a una semplice fotografia inviata tramite chat. Parallelamente continua ad esistere anche il mercato delle cartoline tradizionali. Nelle località turistiche, nelle edicole, nelle librerie e nei negozi di souvenir, infatti, le rastrelliere colorate sono ancora presenti. Meno affollate rispetto al passato, certo, ma non scomparse. Oggi sono diverse, non mostrano solo una paesaggio o un dettaglio di un luogo, ma sono caratterizzate anche da un design e uno stile particolare, generalmente moderno. Molti viaggiatori le acquistano per collezionarle, altri per conservarle come ricordo del viaggio, altri ancora per il piacere di sorprendere qualcuno con un messaggio inatteso. Forse il segreto della longevità della cartolina è proprio questo, in un periodo dominato dalla velocità, rappresenta un gesto controcorrente, non compete con WhatsApp, con Instagram o con le email, offre qualcosa di diverso: la possibilità di lasciare una traccia fisica. Perché mentre migliaia di fotografie digitali finiscono dimenticate nella memoria di un telefono, una cartolina può restare per decenni in un cassetto, tra le pagine di un libro o appesa a una parete.

E così, tra vecchie cartoline ingiallite e nuove versioni create con le app, continua a sopravvivere un modo di comunicare che sembrava destinato a sparire. Cambiano gli strumenti, cambiano le abitudini, ma resta immutato il desiderio di condividere un luogo, un’emozione, un ricordo. In fondo, ieri come oggi, una cartolina dice la stessa cosa: “Sono qui e ho pensato a te”.

Maria La Barbera

IL TORINESE