Il Parco del Valentino si prepara a trasformarsi ancora una volta in una grande pista a cielo aperto. Giovedì 9 luglio torna uno degli appuntamenti più amati dai runner torinesi: la Va Lentino e Va Lentino for Women, la manifestazione organizzata da Base Running che quest’anno raggiunge la sua diciassettesima edizione. La partenza è fissata per le 20.30 (con ritrovo alle 18.30 presso il Race Village per la consegna dei pettorali) quando prenderà il via la corsa di 6 chilometri che si snoderà interamente all’interno del parco. Da anni l’evento rappresenta una vera festa dello sport cittadino, capace di coinvolgere non soltanto gli appassionati della corsa ma anche famiglie, gruppi di amici, bambini e persino cani al seguito dei loro proprietari. Sono circa 3.000 i partecipanti attesi per quella che è ormai diventata una tradizione dell’estate torinese. Con il tramonto sullo sfondo e i viali del Valentino animati da migliaia di persone in movimento, la manifestazione offre un modo diverso di vivere uno dei luoghi simbolo della città. Fin dalla sua prima edizione, la corsa è dedicata alla memoria di Alberto Trombetta, il cui ricordo continua ad accompagnare una manifestazione che negli anni ha saputo crescere mantenendo intatto il proprio spirito di condivisione e amicizia. Al termine della corsa la festa proseguirà fino alle 23 nell’area allestita accanto al Castello del Valentino. Ad attendere i partecipanti, accompagnati dal dj set di Radio GRP, ci saranno il gelato di Alberto Marchetti, il caffè Costadoro, Tratto che premierà i primi tre classificati del contest aziendale, e la Birra La Mezza, insieme agli stand gastronomici e agli spazi dedicati agli sponsor. La presenza di Costadoro alla Va Lentino ha un sapore tutto particolare. Realtà internazionale presente in oltre 40 paesi con una quota export superiore al 55% della produzione, Costadoro porta avanti da oltre 135 anni una filosofia basata su rispetto, eccellenza e cultura del caffè, valori che risuonano naturalmente con lo spirito della Valentino. C’è poi un legame ancora più stretto: il nome di Alberto Trombetta, a cui la corsa è dedicata, è lo stesso che per generazioni ha accompagnato la storia dell’azienda, rendendo questa serata un momento doppiamente significativo per Costadoro. Tra i protagonisti della serata anche Asics, che offrirà ai partecipanti la possibilità di provare gratuitamente le proprie scarpe da running direttamente sul percorso. Presenti inoltre Mood, che fornirà l’acqua per il ristoro, e 3Power Sport. Tra chi cercherà una prestazione sportiva e chi semplicemente vorrà trascorrere una serata diversa all’aria aperta, la Va Lentino conferma la sua formula vincente: un evento capace di mettere insieme generazioni diverse, runner esperti, semplici camminatori, famiglie e amici. In una stagione in cui Torino rallenta i propri ritmi estivi, la manifestazione rappresenta anche un’occasione per riappropriarsi degli spazi della città e vivere uno dei suoi luoghi più amati in modo speciale. Sei chilometri nel verde, migliaia di persone e una serata che, anno dopo anno, continua a richiamare il piacere semplice di muoversi insieme e condividere un’esperienza collettiva nel cuore del Parco del Valentino. https://baserunningteam.it/va-lentino-e-va-lentino-for-women/