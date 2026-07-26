L’angolo della poesia

La luce nella mia stanza

nei mattini d’estate

indietro mi porta nel tempo.

Rivedo la stanza, vestita

di povere cose, che porto nel cuore.

Bambina giocavo,

passavan le ore e i giorni

parevano eterni,

vissuti nel dono d’amore

di chi mi teneva per mano,

mi leggeva le fiabe,

sulla stufa scaldava i miei panni

nei gelidi inverni.

Il piccolo seme piantato

è ora una quercia con rami

e radici.

L’amore che si dona senza misura,

che è pago del dono

ora anche io lo conosco ;

L’amore che unifica in sé

ogni essere e sa, nel profondo,

di essere Uno con tutte le cose.

18 luglio 2026

Graziella Provera

IL TORINESE