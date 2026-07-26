penna calligrafia

Nella mia stanza

L’angolo della poesia 

La luce nella mia stanza
nei mattini d’estate
indietro mi porta nel tempo.
Rivedo la stanza, vestita
di povere cose, che porto nel cuore.

Bambina giocavo,
passavan le ore e i giorni
parevano eterni,
vissuti nel dono d’amore
di chi mi teneva per mano,
mi leggeva le fiabe,
sulla stufa scaldava i miei panni
nei gelidi inverni.

Il piccolo seme piantato
è ora una quercia con rami
e radici.
L’amore che si dona senza misura,
che è pago del dono
ora anche io lo conosco ;
L’amore che unifica in sé
ogni essere e sa, nel profondo,
di essere Uno con tutte le cose.

18 luglio 2026

 

Graziella Provera

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