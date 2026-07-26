Festa delle Alpi, Città metropolitana: la Scuola di montagna e due casi di successo

Alla 3^ edizione della Festa delle Alpi in corso nel fine settimana a Pontechianale (CN), la Città metropolitana di Torino ha presentato al partenariato piemontese, valdostano e francese il progetto “Scuola di montagna” che ormai da cinque anni accompagna quanti sono interessati a cambiare vita e trasferirsi nelle Terre Alte a vivere e lavorare.

La consigliera delegata al turismo Sonia Cambursano ha rappresentato le motivazioni che hanno portato Città metropolitana di Torino – una realtà metromontana a tutti gli effetti – ad impegnarsi per consegnare ai partecipanti alcune chiavi di lettura per vivere il territorio montano e per proporre degli spunti di riflessione mettendo a disposizione gli strumenti per affrontare le criticità che inevitabilmente una scelta come quella di andare a vivere in montagna comporta.

La Scuola di Montagna – in collaborazione con Social Fare e il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino – ha prodotto già casi di successo.

A Pontechianale sono state presentate le testimonianze di Roberta Bertolotti che gestisce ilrifugio Toesca a 1710 metri sopra San Giorio e Bussoleno e di Nina Virtuoso che si è trasferita da Milano sopra Cumiana con un progetto di allevamento di galline nei boschi.

IL TORINESE