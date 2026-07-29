Ad alta quota salvati escursionisti con il loro cane

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese la notte scorsa ha soccorso due escursionisti con il loro cane sul sentiero tra il Pian della Mussa e il rifugio Gastaldi, nel territorio di Balme, nel Torinese. Erano a quota 2.100 metri, e alle 22 ha chiesto aiuto perché il cane, di grossa taglia, era troppo stanco per proseguire la discesa. E’ così giunta una squadra composta da otto tecnici della stazione locale del Soccorso Alpino, tra i quali un veterinario che ha sedato l’animale, del peso di 50 chilogrammi, che non era più in grado di camminare. Lo hanno caricato su una barella per riportarli a valle.

IL TORINESE