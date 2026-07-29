Non tornava a casa: uomo trovato morto in un canale

Il corpo senza vita di un pensionato di 81 anni di cui si erano perse le tracce lunedì 27 luglio a Caluso è stato individuato ieri nei pressi di un canale. L’uomo non era rientrato a casa e i familiari avevano dato l’allarme.

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