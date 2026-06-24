 Sicurezza: Radicali, “campagna e disobbedienza civile in centro città”

“Giovedì 25 giugno, alle ore 15, presso la sala “Carpanini” del Comune di Torino presenteremo il nostro nuovo volume La Repubblica della Paura, dedicato al tema della sicurezza in Italia e alle proposte che Radicali Italiani avanza ai Comuni per affrontarlo in modo serio e non semplicistico. Interverranno: Filippo Blengino (Segretario Radicali Italiani); Patrizia De Grazia (Tesoriera); Bianca Piscolla (Direzione nazionale); Samuele Moccia (Coordinatore Ass. Aglietta); Matteo Ferrione (Camere Penali). Saluti di Silvio Viale (Cons. Comunale) e Matteo Maino (+Europa). Modera l’avv. Roberto Guarino. Al termine dell’evento militanti e cittadini fumeranno cannabis in centro città. Un’azione nonviolenta per denunciare una normativa fallimentare che continua a criminalizzare il consumo di una sostanza meno dannosa di alcol e tabacco, alimentando al contempo il mercato nero, lo spaccio e le organizzazioni criminali” – lo annunciano in una nota congiunta Radicali Italiani e l’Ass. Adelaide Aglietta di Torino.

“La sicurezza si costruisce con interventi concreti, non con la propaganda e gli slogan della paura -dichiara Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani -. Chiediamo alle città di investire in politiche efficaci e preventive su illuminazione pubblica, immigrazione, baby gang, servizi sociali, polizia locale, sex work, movida e riduzione del danno. Il tema delle droghe è centrale: dove esistono regole chiare e mercati legali, diminuiscono illegalità e insicurezza. Per questo continueremo a disobbedire a leggi sbagliate e torneremo a violarle anche a Torino” – conclude.

IL TORINESE