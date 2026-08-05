Siccità e clima, Pentenero (Pd): “Servono interventi strutturali”

“GESTIONE DELL’EMERGENZA A SPIZZICHI E BOCCONI”

La capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale: “Il Po è ai minimi storici e il comparto agricolo lancia allarmi gravi. La richiesta dello stato di emergenza arriva tardi e risponde a logiche di bandiera anziché alle reali necessità del territorio”

TORINO – “Cirio finalmente chiede lo stato di emergenza più per sventolare la presunta autonomia che per aiutare il territorio”.

Così Gianna Pentenero, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Piemonte, interviene sulla gestione della crisi idrica e climatica da parte della Giunta regionale.

“Affrontare la situazione a spizzichi e bocconi, in un momento in cui il Po si trova in una fase di siccità critica e peggiore persino di quella del 2022, non è più sufficiente – osserva Pentenero -. Il delta del fiume non riesce a contrastare l’ingresso di acqua salata e il mondo agricolo lancia allarmi irreversibili. Nel frattempo, la Regione anziché promuovere una strategia coordinata con gli altri enti territoriali del nord, i suoi colleghi governatori, si affida a misure spot come quella sul carburante agricolo”.

Nel dibattito pesano i dati diffusi da Arpa Piemonte: “Luglio 2026 ha avuto una temperatura media sul Piemonte di 22.30°C; tale valore lo colloca al secondo posto tra i mesi di luglio più caldi dopo luglio 2015 che lo precede con 22.55°C. Luglio 2026 è anche il terzo mese in assoluto più caldo della serie storica piemontese valutata dal 1958, dietro ad agosto 2003 per soli 0.01°C”. Dati che confermano un quadro climatico ormai strutturale e non episodico.

“La programmazione a lungo termine continua a mancare ai piani alti della Regione – conclude la presidente del gruppo PD -. Questa emergenza richiede risposte istituzionali adeguate e tempestive, a tutela degli amministratori locali, degli imprenditori agricoli, dei lavoratori e dell’intero sistema piemontese”.

IL TORINESE