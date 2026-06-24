“E-STATE in Legalità” al parco del Valentino

Si è svolta ieri, al Parco Valentino di Torino presso la sede del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato, l’iniziativa “E-STATE in Legalità”, promossa dalla Questura di Torino e realizzata in collaborazione con il Centro Estivo dell’Oratorio della Chiesa Santa Giulia.

L’evento ha visto la partecipazione di bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, coinvolti in attività formative e momenti di confronto dedicati ai temi della legalità, del rispetto delle regole e della convivenza civile.

Nel corso della mattinata, le diverse articolazioni della Polizia di Stato hanno proposto attività informative e dimostrative sulle rispettive competenze. La Divisione Polizia Anticrimine ha affrontato i temi della violenza di genere nell’ambito della campagna permanente “Questo non è amore”, nonché quelli del bullismo e del cyberbullismo. L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha presentato le attività svolte dagli Artificieri, dalle Unità Cinofile e dalle Unità a Cavallo, illustrando inoltre le funzionalità dell’applicazione YouPol.

Particolare interesse hanno suscitato le dimostrazioni pratiche curate dall’Ufficio Sanitario Provinciale, dedicate alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, mentre il personale della Polizia Ferroviaria ha illustrato il progetto “Train to be cool”, volto a promuovere comportamenti corretti e sicuri in ambito ferroviario.

La Polizia Stradale ha invece sensibilizzato i partecipanti sui temi dell’educazione stradale e della sicurezza, affrontando argomenti differenziati in base alle fasce d’età e fornendo indicazioni utili sul corretto comportamento di pedoni, ciclisti e conducenti di veicoli, nonché sull’importanza dei dispositivi di protezione e sicurezza.

IL TORINESE