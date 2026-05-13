Santiago Zabala alla Gam tra arte e filosofia

RISONANZE

Ciclo di conferenze

a cura di Chiara Bertola e Federico Vercellone

da giugno 2025 a maggio 2026

GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino

GIOVEDI 14 MAGGIO 2026 ORE 18

Sala incontri

Santiago Zabala

Estetica dell’Avvertenza. Perché solo l’arte può salvarci?

La più grande emergenza del ventunesimo secolo è la mancanza di emergenze. Siamo costantemente avvertiti da scienziati riguardo all’inquinamento, alle temperature estreme e alle pandemie future, ma raramente ascoltiamo. Ascoltare un avvertimento richiede un coinvolgimento che riguarda la nostra esistenza e le nostre emozioni, piuttosto che argomentazioni razionali o rappresentazioni oggettive. Le recenti opere di artisti contemporanei come Filippo Minelli, Diane Burko o Josh Kline sono inviti ad ascoltare queste avvertenze attraverso installazioni e dipinti che non riguardano semplicemente la nostra sopravvivenza, ma anche la salvezza. In una condizione in cui la scienza ha perso la capacità di avvertirci, solo l’arte può salvarci, in altre parole, riscattarci dentro le emergenze ignorate che caratterizzano questo secolo.

Santiago Zabala è professore ordinario (Icrea) di Filosofia contemporanea presso l’Università Pompeu Fabra, a Barcellona. Tra i suoi libri: The Hermeneutic Nature of Analytic Philosophy (2008), The Remains of Being (2009), Comunismo Ermeneutico (con G. Vattimo, 2014), e Essere dispersi (2020), Solo l’arte può salvarci (2023), e Segni dal Futuro. Per una filosofia degli avvertimenti (2026). Ha inoltre curato: Outspoken: A Manifesto for the Twenty-First Century (2023, con Adrian Parr), Il futuro della religione. Solidarietà, ironia, carità (2005, di G. Vattimo e R. Rorty), Consequences of Hermeneutics (2010), e Una filosofia debole. Saggi in onore di Gianni Vattimo (2012). Collabora con New York Times, Al-Jazeera e Los Angeles Review of Books.

Costo: 5€ con acquisto in biglietteria

6€ con acquisto online

Per l’occasione la caffetteria della GAM, il Bar Baglio è aperta con orario prolungato.

Tra giugno 2025 e maggio 2026 la GAM di Torino organizza un ciclo di incontri, in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino, curato da Chiara Bertola e Federico Vercellone.

Gli incontri, articolati in singole conferenze, ripercorrono i temi delle Risonanze che attraversano la programmazione espositiva della GAM dall’ottobre il 2023 alla primavera del 2026: luce, colore e tempo; ritmo, struttura e segno; incanto, sogno e inquietudine, e vedono la partecipazione di studiosi e studiose di rilievo internazionale nel campo della filosofia, della storia dell’arte e delle scienze umane, offrendo un’occasione unica di riflessione interdisciplinare, in cui pensiero e visione si intrecciano per generare nuovi livelli di lettura delle opere e dell’esperienza estetica.

Il primo ciclo di incontri da giugno a ottobre 2025 ha visto alternarsi grandi esperti di arte, estetica e filosofia contemporanea: Horst Bredekamp, Elio Franzini, Victor Stoichita e Anna Maria Coderch, Riccardo Venturi, Claudia Cieri Via e Salvatore Tedesco.

Il secondo ciclo di incontri ha preso avvio a partire da novembre 2025 e si concluderà a maggio 2026, con personalità come Fabio Belloni, Tonino Griffero, Chiara Simonigh, Massimo Cacciari, François Jullien e Santiago Zabala.

Costo per ogni conferenza: 5€ acquistabile in biglietteria

Acquisto online 6€ (1 € di prevendita)

GAM – GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA – Via Magenta, 31 – 10128 Torino

Orari di apertura: martedì – domenica: 10:00 – 18:00.

Chiuso il lunedì. La biglietteria chiude un’ora prima.

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