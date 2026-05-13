Il Liceo Volta di Torino interamente accessibile

Si stanno concludendo in questi giorni i lavori per rendere pienamente accessibile l’ingresso principale del Liceo Alessandro Volta di Torino, nella sede di via Juvarra, acquistata nel 2023 dalla Città metropolitana per circa 6 milioni di euro, dopo essere stata per anni di proprietà di un istituto religioso. L’intervento ha riguardato la realizzazione della doppia rampa esterna sul marciapiede, con il contestuale allargamento dello stesso per creare un percorso pedonale alternativo, anche attraverso una riconfigurazione degli spazi destinati alla sosta.

All’interno dell’atrio è stata inoltre installata una piattaforma elevatrice finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’accessibilità. L’ingresso principale durante i lavori è rimasto chiuso, e gli studenti hanno potuto entrare attraverso l’ingresso carraio. Con il completamento delle opere più importanti, l’accesso principale sarà nuovamente attivo e fruibile. L’intervento comprende anche la realizzazione di un elevatore per l’accesso alla palestra, situata al piano seminterrato. L’intervento, del costo complessivo di 110 mila euro, è stato programmato a seguito del sopralluogo effettuato nei mesi scorsi dal Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino, Jacopo Suppo, e della Consigliera delegata all’Istruzione, Caterina Greco. Nel sopralluogo di lunedi 11 maggio, il Vicesindaco, la Consigliera e la Direttrice generale Monica Sciaino sonomstati accolti dalla dirigente scolastica del Liceo, Maurizia Basile. È stato fatto il punto sullo stato di avanzamento delle ultime lavorazioni, che si concluderanno nel corso della settimana con il completamento dell’impianto destinato alla palestra.

IL TORINESE