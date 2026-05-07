POLITICA
Mezza Europa non vuole il Patto, Dombrovskis glielo impone. Questa visione non regge più
Leggi l’articolo su L’identità:
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
L’Ue dei calabroni: governare la crisi senza spendere un cent
POLITICA
Mezza Europa non vuole il Patto, Dombrovskis glielo impone. Questa visione non regge più
Leggi l’articolo su L’identità:
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
L’Ue dei calabroni: governare la crisi senza spendere un cent
“Gli ultimi episodi a Torino e Pinerolo sono allarmanti” “Gli episodi di violente aggressioni che hanno
6 maggio 2026 – Ogni giorno in Consiglio, in Giunta e nelle direzioni vengono prese decisioni
Un intervento definito “necessario e urgente” per ristabilire l’equilibrio dei conti e consolidare il sistema sanitario
“Tolte risorse preziose allo stato sociale. Meloni a traino dei deliri di Trump” L’Italia partecipa pienamente
POLITICA Leggil ‘articolo su L’identità: Caso Nordio-Ranucci, la libertà di stampa non è poter dire qualsiasi