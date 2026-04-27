A Piossasco i 15 anni dell’Associazione Corona Verde di San Vito

Nel pomeriggio di domenica 26 aprile il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni piemontesi dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha celebrato a Piossasco il 15° anniversario della creazione dell’Associazione Corona Verde di San Vito, fondata nel 2011 con l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura e la valorizzazione della zona collinare di Piossasco, con un’attenzione e una cura particolari rivolti al Borgo di San Vito, che con i suoi tre castelli, i palazzi nobiliari e le chiese, rappresenta un museo a cielo aperto.

La sua attività è quella di far conoscere il patrimonio storico ancora esistente per salvarlo e tramandarlo alle generazioni future. Per fare questo si occupa di custodire, ripulire e aprire alle visite le strutture esistenti; ripulire i sentieri ed i ruderi sul Monte San Giorgio; raccogliere e documentare la storia del territorio pubblicando grafiche e testi redatti dai soci e dagli esperti coinvolti; accogliere ed accompagnare i visitatori durante le giornate di porte aperte e le principali manifestazioni organizzate dalle altre associazioni e dalla Pro Loco.

Nel 2017 l’Assessorato ai Giovani del Comune di Piossasco, riconoscendo il valore dell’associazione, le ha proposto di ideare un progetto che coinvolgesse i giovani piossaschesi nella conoscenza della storia del territorio e nella sua conservazione. Da questa collaborazione è nato il Progetto “Giovani dentro la Storia di Piossasco”, arrivato quest’anno alla decima edizione e che ha coinvolto negli anni oltre 60 ragazzi. Prevede l’assegnazione di borse di studio a giovani piossaschesi che si formano per diventare ciceroni e accompagnare i turisti a visitare il Borgo di San Vito e/o portare in scena rappresentazioni teatrali sulla vita dei personaggi celebri di Piossasco.

I requisiti per partecipare sono: aver terminato la scuola secondaria di secondo grado; età non superiore a 35 anni ed essere residenti nel Comune.

Il percorso di formazione/apprendimento dei giovani prevede lezioni in aula e prove di esposizione in pubblico, premettendo loro di approfondire la conoscenza della storia del territorio, ma anche di sviluppare i loro soft skills parlando davanti alle persone, esponendo dati storici ed interpretando personaggi, anche indossando costumi d’epoca. Quando finiscono il percorso possono continuare come tutor per i ragazzi degli anni successivi. Questa esperienza può indirizzarli negli studi futuri e permettergli di interessarsi a percorsi di accompagnamento turistico o recitazione anche professionali.

Dall’aprile 2025 l’Associazione Corona Verde di San Vito è presieduta dal giovane Marco Roschetti.

Domenica 26 aprile alle ore 15 e alle 16 i ciceroni dell’associazione hanno effettuato le visite guidate nel borgo e alle sue meraviglie.



Alle ore 17 si è tenuta una solenne cerimonia nella Confraternita di Santa Elisabetta, aperta dal discorso di Simona Raneri, Sindaco di Piossasco, la quale, dopo aver ringraziato l’Associazione Internazionale Regina Elena Odv per la sua decisione di valorizzare l’Associazione Corona Verde di San Vito, un’eccellenza del territorio, ha annunciato in esclusiva che l’area verde sotto il Borgo di San Vito sarà oggetto di un progetto che ha catalizzato quasi 600 mila Euro tra fondi regionali e comunali e permetterà di rendere fruibile il più possibile quell’area, raccordo tra la parte collinare e quella pianeggiante del Comune.

Dopo i saluti di Maurizio Guglielmone, Consigliere Comunale di Cervo (IM), Marco Roschetti ha descritto la storia e le attività dell’Associazione, mentre lo storico Gianfranco Martinatto ha raccontato la storia del Comune, con riferimento alla nobile famiglia Merlo, che proprio da qui gestiva la sua ampia consortile e prese quindi il cognome “Piossasco”. Il suo capostipite fu Gualfredo, custode per conto dei Savoia del Castellaccio, il maniero più antico, risalente al X secolo. Il casato nel tempo si suddivise in quattro rami, poi sei e infine in nove. Si estinse nel 1933 alla morte della Contessa Gabriella Piossasco di None.

Lo scrivente ha fatto scoprire ai presenti la figura della Regina Margherita, nel centenario della sua dipartita, mentre Manuela Massola, del Filo della Memoria, ha spiegato il legame tra Piossasco e Buttigliera Alta attraverso le nobili famiglie Merlo e Carron di San Tommaso. Nel 1748 Cristina Piossasco de Feys della Volvera, vedova di Bernhard Otto, Barone di Rehbinder, sposò Giuseppe Vittorio Carron, Marchese di San Tommaso e Conte di Buttigliera Alta. La loro nipote Giuseppina, impalmò Agostino Lascaris di Ventimiglia, portandogli in dote Palazzo Carron di Torino, che oggi si chiama Palazzo Lascaris ed è sede del Consiglio regionale del Piemonte.

Il 14 dicembre 1773 i destini dei Piossasco e i Carron si incrociarono nuovamente: Francesco Teodoro Carron, cugino del sopraccitato Giuseppe Vittorio, sposò Clotilde Piossasco di None, una delle undici figlie di Carlo Giuseppe Michele XV Signore di Piossasco.

Per l’occasione Manuela Massola ha esposto l’albero genealogico dei Carron e il nulla osta dell’Arcivescovo di Torino Francesco Luserna Rorengo di Rorà alle nozze tra Francesco Teodoro e Clotilde.

Successivamente il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni piemontesi dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha conferito uno speciale attestato di benemerenza all’Associazione Corona Verde di San Vito.

I presenti si sono quindi trasferiti nel magnifico giardino della settecentesca Casa Lajolo, fatta costruire dai Conti di Chialamberto ed ereditata nel 1850 dai Conti Lajolo di Cossano, attuali proprietari.

Qui i ragazzi partecipanti al progetto “Giovani dentro la Storia di Piossasco” hanno presentato la Torta Isabella, dedicata a Isabella Piossasco di None. La giovane era figlia di Gianfranco Piossasco di None e Agnesina Solaro. Dopo la morte di suo padre, la mamma si risposò in terze nozze con Giacomo Piossasco-Scalenghe, il quale tentò in ogni modo di far sposare la figliastra Isabella con il proprio figlio Carlo, nato dalla sua prima unione con Anna di Saluzzo. Ma Isabella, innamorata di Marcantonio Urbano Piossasco, cugino di Carlo, lottò con ogni forza per sposare il suo amato e si rivolse all’avvocato torinese Aimone Cravetta. Ella vinse la causa e l’amore trionfò: i ragazzi si sposarono nel 1550, ma Marcantonio morì dopo soli undici anni di nozze.

Ad Isabella è dedicata una torta che riunisce i prodotti dell’antica gastronomia di Piossasco. I suoi ingredienti sono cioccolato, nocciole e l’Hortus Glor, il liquore tipico del paese, realizzato con garofani, calamo, cannella, sandalo, ambretta, tonke e vaniglia.

La superficie della torta è impreziosita da Sangiorgini, biscotti simili alla tradizionale pasta di meliga ed arricchiti con l’uvetta.

Alla cerimonia hanno partecipato i seguenti gruppi storici:

“I Marchesi Carron di San Tommaso” de “Il Colibrì Aps” di Buttigliera Alta, che hanno impersonato il Marchese Francesco Teodoro Carron di San Tommaso, sua moglie Clotilde Piossasco di None e il nipote il Marchese Felice Carron di San Tommaso; la Marchesa Enrichetta Carron di San Tommaso nata Guasco di Bisio, mamma di quest’ultimo; la Marchesa Giovanna Felicita Carron di San Tommaso nata Sannazzaro di Giarole e la Contessa Clementina Carron di San Tommaso di Briançon, ultimo esponente della famiglia;

“Della Fenice” di Pianezza, la cui Presidente Monica Todi ha impersonato Maria Vittoria Dal Pozzo della Cisterna, Regina di Spagna dal 1870 al 1873, accompagnata da due dame di compagnia;

“I Signori di Torino nell’Ottocento”, i cui rievocatori hanno impersonato la Regina Margherita, accompagnata dal Marchese Emanuele Pes di Villamarina, con la consorte Paola, dama d’onore della sovrana;

“I Nobili della Collina torinese”.

Le prossime visite al Borgo di San Vitto verranno effettuate il 24 Maggio, il 14 Giugno (Festa di San Vito), il 13 Settembre e il 18 Ottobre.

ANDREA CARNINO

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