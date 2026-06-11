Sacra di San Michele: in treno è più facile

Da domenica 14 giugno cambia il servizio festivo della linea Sfm3 Torino–Bardonecchia, con un’organizzazione pensata per favorire l’accesso turistico alla Valsusa e, in particolare, alla Sacra di San Michele, dichiarata nel 1994 dalla Regione monumento simbolo del Piemonte.

Grazie alle modifiche concordate con i Comuni della Bassa Valle, 36 treni festivi effettueranno la fermata a Sant’Ambrogio di Torino, stazione più vicina ai principali percorsi di accesso alla Sacra, mentre 20 fermeranno anche a Sant’Antonino di Susa. Una scelta che rende più semplice e sostenibile raggiungere uno dei luoghi più affascinanti e visitati del Piemonte, meta ogni anno di migliaia di escursionisti, pellegrini e turisti.

Arroccata sul monte Pirchiriano e visibile da tutta la valle, la Sacra di San Michele rappresenta oltre mille anni di storia piemontese ed è considerata uno dei complessi monumentali più importanti d’Europa. Il sito, che ha ispirato anche Umberto Eco per il romanzo “Il nome della rosa”, è raggiungibile attraverso percorsi naturalistici immersi nel verde e offre un panorama unico sulla Valsusa e sull’area metropolitana torinese.

Nel periodo estivo saranno inoltre attivi i treni festivi di rinforzo, pensati per agevolare le gite giornaliere:

* partenza da Torino alle 9.15 con arrivo a Bardonecchia alle 10.27;

* ritorno da Bardonecchia alle 17.35 con arrivo a Torino Porta Nuova alle 18.45.

Un’opportunità in più per i torinesi che desiderano vivere una giornata tra cultura, natura e montagna scegliendo il trasporto pubblico.

Si fa presente che nelle domeniche 14 e 21 giugno alcuni treni potranno avere delle variazioni di orario per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Bussoleno.