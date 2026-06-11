Scontro tra due auto sulla tangenziale Nord: traffico in tilt

Un incidente tra due auto ha bloccato la tangenziale Nord (A55) in direzione Aosta–Milano nella mattina di oggi, 11 giugno; secondo le prime ricostruzioni della dinamica potrebbe trattarsi di un tamponamento. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 tra gli svincoli di Venaria Reale e Borgaro Torinese.

Lo scontro ha provocato lunghe code e traffico intenso sul tratto stradale, con rallentamenti anche allo svincolo di Corso Francia–Cascine Vica. Al momento non risultano segnalazioni di feriti.

VI.G

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