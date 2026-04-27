Ieri un incendio è divampato nel tardo pomeriggio a Cafasse. In fiamme l’officina “Doctor Moto Racing” di via Roma. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Una alta nube di fumo era visibile da distanza.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Officina in fiamme a Cafasse
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