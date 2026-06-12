La novena che precede la festa della Consolata

Da sabato 13 giugno prenderà il via la novena che precede la grande festa della Consolata di sabato 20 giugno prossimo. Venerdì 19 luglio, alla vigilia, saranno officiata le Sante Messe in Santuario, alle ore 8, 9, 10.30, 12 e 18, e il Santo Rosario alle 17.15. Sabato 20 giugno sarà Festa Solenne: il quadro della Madonna della Consolata sarà collocato vicino all’ingresso maggiore del Santuario, segno che la Consolata accogli tutti quanti vogliano fare festa con lei e per lei. In giornata verranno officiata le Sante Messe alle ore 6.30, 8, 9.30, 11, quest’ultima presieduta dal Cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino, a cui fa seguito, alle ore 12, la Supplica; 12,30, 16, 18 e, dopo il termine della Processione; alle 17.15 il Santo Rosario. Alle ore 20.30, presieduta dall’Arcivescovo di Torino, Cardinale Roberto Repole, prenderà avvio la Solenne Processione con la statua della Consolata per le vie del centro storico, su un nuovo percorso: da via Consolata, per via Giulio, corso Valdocco, via del Carmine, via Bligny, piazza Arbarello, corso Siccardi, via Santa Maria, via Monte di Pietà, via San Francesco d’Assisi, piazza Palazzo di Città, via Milano, via Corte d’Alpello, piazza Savoia, via della Consolata e arrivo in piazza della Consolata per la benedizione finale.

Diretta TV delle Sante Messe sul sito internet www.laconsolata.org, cliccando su “web TV diretta streaming”.

Info: www.laconsolata.org

M.M.

IL TORINESE