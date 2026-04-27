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Bimbo di 2 anni bloccato in auto: salvato dai carabinieri

Un intervento rapido ha evitato il peggio: un bambino di due anni, rimasto chiuso all’interno dell’auto, è stato tratto in salvo dai carabinieri. È successo oggi ad Alpignano, in via Mazzini, quando una pattuglia del Radiomobile di Rivoli, ha notato un gruppo di persone attorno a un veicolo e, verificando, ha scoperto il bimbo chiuso lì dentro.

I genitori, di origine moldava, avevano tentato invano di aprire la portiera, probabilmente per un guasto al meccanismo. Dopo diversi sforzi, i militari dell’Arma hanno infranto il vetro del finestrino e sono riusciti a liberarlo.

Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per il bimbo. I carabinieri hanno riportato solo lievi ferite alle mani durante il soccorso. Il piccolo è stato poi riaffidato ai genitori.

VI.G

(Foto di archivio)

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