Progetto Ospitar: valorizziamo insieme le seconde case

 

Le Amministrazioni Comunali di Ala di Stura e Balme lanciano ufficialmente il progetto “Ospitar“, un’iniziativa innovativa di ospitalità diffusa volta a trasformare il vasto patrimonio delle seconde case in una risorsa attiva per il territorio.
Il progetto, promosso da Città metropolitana di Torino come prosecuzione del programma europeo Interreg Alpine Space “BeyondSnow“, punta a costruire un sistema di locazione turistica professionale capace di generare indotto economico e nuovi servizi locali
I numeri raccolti sul territorio delineano un quadro di profonda trasformazione, dove la sfida demografica si intreccia strettamente con quella immobiliare. Siamo di fronte a una realtà in cui le seconde case superano ampiamente il numero dei residenti, un fenomeno che, se da un lato testimonia l’attrattività turistica storica, dall’altro pone interrogativi sulla futura gestione del patrimonio edilizio.

L’iniziativa si pone diversi traguardi:

  • Migliorare l’offerta turistica rispondendo alla domanda di esperienze autentiche.
  • Integrare il reddito familiare dei proprietari, aumentando l’utilizzo degli immobili.
  • Favorire la manutenzione e la riqualificazione del patrimonio esistente.
  • Generare nuove opportunità per il tessuto sociale ed economico (servizi di pulizia, accoglienza, manutenzioni).

Per illustrare i dettagli e i dati dell’analisi, sono previsti due incontri pubblici:

(Password Meeting: h9cRRWbWJ37)

  • Sabato 18 aprile 2026, ore 17.00: ad Ala di Stura, presso la Sala Consiliare (Piazza Centrale 22). Possibilità di collegamento on line al link https://meet.google.com/vpf-xxrk-cnu
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