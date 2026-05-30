Sabato 30 maggio il concerto Kiss Kiss Way. Le modifiche viabili 

Sabato 30 maggio piazza Castello ospiterà lo spettacolo musicale organizzato da Radio Kiss Kiss nell’ambito del tour nazionale “Kiss Kiss Way”.

L’apertura degli accessi è prevista dalle 18.30 e l’ingresso per i titolari di biglietto è consentito fino alle 19.30.

Per la giornata si prevedono modifiche viabili, divieti di transito e deviazioni dei mezzi pubblici nell’area interessata dall’evento.

Verranno istituite un’area rossa e un’area gialla per la gestione dell’ordine pubblico ed è stata prevista un’ordinanza riguardante alcol e cibi o bevande in contenitori di vetro e/o metallo potenzialmente pericolosi.

Nell’area rossa, che resterà chiusa alla circolazione veicolare e pedonale, potranno circolare a piedi esclusivamente i residenti, gli spettatori ed autorizzati.

Nell’area gialla sarà possibile transitare a piedi, mentre il passaggio di veicoli sarà consentito solo ai residenti, muniti di documento, diretti o provenienti dall’abitazione.

AREA ROSSA

L’area di piazza Castello interessata dall’evento sarà prevalentemente la zona pedonale compresa tra Palazzo Madama e il Palazzo della Corte dei Conti, dove verrà installato il palco, nella medesima posizione dello spettacolo di Capodanno, mentre in piazzetta Reale verrà collocato il Villaggio Kiss Kiss, aperto venerdì con orario 9 – 21 e sabato 9 – 13.30.

L’area rossa sarà compresa nel seguente perimetro (comprensivo dei portici di confine):

piazzetta Reale, tutta, dal perimetro esterno della Chiesa di San Lorenzo all’Armeria Reale;

piazza Castello, dall’Armeria Reale ai fornici della Prefettura;

viale Primo Maggio, lato ovest, dai fornici della Prefettura al ponte dei Giardini reali superiori;

viale Primo Maggio, lato est, dal ponte Giardini reali superiori a piazza Castello;

piazza Castello lato est, da fornici prefettura, piazzetta Mollino e via Po;

via Po, lato nord, da piazza Castello a via Carlo Alberto;

via Carlo Alberto lato ovest da via Po a via Battisti;

via Battisti, lato nord, da via Carlo Alberto a via Roma, con esclusione della Galleria subalpina che sarò chiusa su Piazza Castello;

via Monte di Pietà, lato nord, da via Roma a via XX Settembre;

via XX Settembre, lato est, da via Monte di Pietà a via Palazzo di Città;

via Palazzo di Città, lato nord, da via XX Settembre alla chiesa di San Lorenzo.

Varchi di accesso all’area per lo spettacolo:

I varchi di accesso saranno presidiati da steward e apriranno agli spettatori (muniti di prenotazione) alle ore 18.30.

Gli spettatori potranno accedere da 4 varchi:

piazza San Giovanni (riservato alle persone con disabilità – che potranno comunque utilizzare tutti i varchi e cui sarà riservata un’area di sosta in Piazza San Giovanni 5; varco rivolto anche agli accreditati e agli ospiti delle strutture ricettive);

via Micca / piazza Castello (dalle 18.30, per prenotati);

via Po / via Carlo Alberto (dalle 18.30, per prenotati)

via Garibaldi / via XX Settembre (accesso attivo solo dalle ore 19.30 allo scadere delle prenotazioni);

Le vie intorno a Piazza Castello serviranno come varchi di deflusso e via di fuga.

La Galleria Subalpina sarà chiusa sul perimetro della zona rossa.

Area rossa, divieti di sosta e di transito, anche pedonale

Per tutta l’area rossa vengono istituiti dalle 9 alle 24 del 30 maggio e comunque sino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata, compresi gli stalli per i veicoli al servizio delle persone disabili, generici e ad personam (ricollocati). Disposto il divieto di transito per i pedoni dalle 13.30 alle 24 e comunque sino a cessate esigenze – esclusi residenti, spettatori muniti di prenotazione ed autorizzati. Divieto di transito nello stesso orario anche per tutte le categorie di veicoli (compresi monopattini e biciclette).

AREA GIALLA

All’interno dell’area gialla, dalle 13.30 alle 24 del 30 maggio e comunque sino a cessate esigenze, potranno circolare solo i veicoli dei residenti, muniti di documento, esclusivamente per uscire o raggiungere l’abitazione o i posti auto. L’accesso libero sarà consentito solo a piedi.

In area gialla sarà previsto il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, compresi mezzi di mobilità sostenibile e trasporto pubblico, dalle 13.30 alle 24 e comunque sino a cessate esigenze.

Il perimetro dell’area gialla è compreso tra corso Regina Margherita, lato sud, da via XX Settembre a Rondò Rivella; Rondò Rivella perimetrale sud; corso San Maurizio, lato sud; viale Partigiani, lato est; viale Primo Maggio, lato est; viale Luzio, lato sud; Cavallerizza Reale; via Verdi, lato nord, da Cavallerizza Reale a Accademia Militare; via Virginio, lato ovest, da Accademia Militare a via Po; via Bogino, lato ovest, da via Po a via Principe Amedeo; via Principe Amedeo, lato nord, da via Bogino a via Roma; via Bertola, lato nord, da via Roma a via XX Settembre; via XX Settembre, lato ovest tratto Bertola-Monte di Pietà; via Monte di Pietà, lato nord tratto via XX Settembre – via Micca lato nord; via San Tommaso, lato ovest; via Porta Palatina, lato ovest, tratto via Garibaldi-IV Marzo; via IV Marzo, lato sud, da via Porta Palatina a piazza San Giovanni; piazza San Giovanni, lato ovest, da IV Marzo a via della Basilica; via della Basilica, lato nord; piazza San Giovanni, lato nord; via XX Settembre, lato ovest sino a corso Regina Margherita

Divieto di sosta nell’area gialla

Nell’area gialla è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi monopattini e biciclette, dalle 9 alla mezzanotte del 30 maggio (o cessate esigenze) nelle seguenti vie:

via XX Settembre ambo i lati, tratto via Bertola – piazza San Giovanni;

via Po, ambo i lati, tratto piazza Castello – via Bogino;

via Viotti, ambo i lati, tratto via Bertola – via Monte di Pietà;

via Micca, ambo i lati, tratto via XX Settembre – via San Tommaso;

via Garibaldi ambo i lati, tratto via XX Settembre – via San Tommaso;

via Battisti ambo i lati, tratto via Bogino – via Carlo Alberto

via Carlo Alberto ambo i lati, tratto via Battisti – via Po.

PROVVEDIMENTI COLLEGATI

Area di sosta veicoli a servizio di persone disabili

Dalle 14 del 30 maggio sino a cessate esigenze, in piazza San Giovanni 5 sarà istituita un’area di sosta per i veicoli a servizio di persone disabili muniti di contrassegno, i cui titolari siano accreditati ad assistere al concerto (che potranno accedere all’area spettacolo dal varco sito in piazza San Giovanni). I veicoli dovranno giungere all’area di sosta da via IV Marzo angolo via Porta Palatina.

Parcheggi Taxi e Tour City-Sightseeing

I parcheggi taxi in area rossa e gialla verranno sospese dalle 13 alle 24.

La zona di carico dei turisti che utilizzano il servizio Tour City-Sightseeing verrà spostata da piazza Castello a Piazza Carlo Emanuele II.

Parcheggio sotterraneo Castello/Roma

Il parcheggio sotterraneo di piazza Castello/via Roma sarà chiuso nel tratto sottostante la zona rossa. L’entrata veicolare di piazza Castello sarà chiusa dalle 8 del mattino mentre l’uscita di via Viotti verrà chiusa dalle 13.30.

Divieto di vendita e detenzione vetro e alcol

All’interno di tutto il perimetro dell’area rossa (dalle 14) e dell’area gialla (dalle 16) sarà in vigore il divieto di vendita per asporto, consumo e detenzione in luogo pubblico di alimenti e bevande, in contenitori di vetro e/o metallo idonei all’offesa, e il divieto di vendita e somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore ai 21 gradi.

All’interno dell’area rossa sarà anche in vigore il divieto di introduzione di bevande alcoliche.

Trasporto pubblico

Per i percorsi di alcuni mezzi di trasporto pubblico sono previste deviazioni nell’area interessata dalla manifestazione. Informazioni sul sito di GTT https://gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/torino-e-cintura/12694-kiss-kiss-way-tour-2026-variazioni-linee-sabato-30-maggio

Teatro Regio

Gli spettatori dello spettacolo in programma alle ore 16 muniti di biglietto potranno accedere all’area dai varchi, presidiati dalle 15 ma non ancora attivi per il concerto, e defluire al termine dello spettacolo teatrale dai varchi in piazzetta Mollino e piazzetta Accademia Militare.

Chiesa di San Lorenzo

I fedeli potranno accedere alla funzione religiosa nella chiesa di San Lorenzo esclusivamente dal varco di via Palazzo di Città – XX Settembre.

Musei Reali e Palazzo Madama In concomitanza con la chiusura di piazza Castello, Palazzo Madama e la Biblioteca Reale chiuderanno al pubblico. I Musei Reali fino alle 19 utilizzeranno l’accesso e l’uscita dei Musei Reali da Piazza San Giovanni 4, attraverso l’androne adiacente al campanile del Duomo.

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