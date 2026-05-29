Latitante da due anni arrestato a Madonna di Campagna

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi nel quartiere Madonna di Campagna di Torino, un cittadino marocchino di 49 anni, latitante da oltre due anni, destinatario di un ordine di carcerazione, emesso nel 2024 dalla Procura presso il Tribunale Ordinario di Torino, per il quale dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione e una pena pecuniaria di 10.500 euro. Inoltre l’uomo è stato anche denunciato per resistenza e false attestazioni a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla locale Centrale Operativa: una donna, rifugiatasi in cucina per timore della propria incolumità, riferiva di una violenza lite in corso tra l’uomo, con cui aveva appena trascorso la notte, e la compagna di quest’ultimo, all’interno di un appartamento del quartiere Madonna di Campagna.

Giunti sul posto, gli agenti del Commissariato di P.S. San Donato hanno intercettato un uomo, visibilmente nervoso, mentre usciva frettolosamente dallo stabile con una ferita al braccio. Lo stesso ha tentato di eludere il controllo fornendo versioni contrastanti, per poi darsi alla fuga verso via Breglio. Tuttavia è stato prontamente bloccato dagli agenti dopo un breve inseguimento.

Accompagnato presso gli uffici della Questura, l’uomo ha fornito false generalità. Tuttavia, grazie ai rilievi foto segnaletici e agli accertamenti dattiloscopici, gli agenti sono riusciti a risalire alla sua vera identità.

Dalle verifiche è inoltre emerso che il quarantanovenne era destinatario di un provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione emesso nel 2024 dalla Procura presso il Tribunale Ordinario di Torino, che lo rendeva a tutti gli effetti latitante da oltre 2 anni.

Per tale motivo, il quarantanovenne è stato arrestato in esecuzione del provvedimento ed è stato altresì denunciato per resistenza e false attestazioni a Pubblico Ufficiale.

IL TORINESE