Questa mattina a Torino una ragazza di 16 anni è rimasta ferita in un incidente stradale tra la sua bici e un’auto, avvenuto in corso Casale, all’altezza di piazza Carrara. La giovane è grave ed è stata portata in ospedale dal 118.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Investita in bici in corso Casale: grave sedicenne
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