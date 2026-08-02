FERRERA MONCENISIO – E’ in corso da ieri l’atteso campus di Protezione Civile denominato “Moncenisio 2026”. L’iniziativa, che mira a perfezionare la preparazione dei soccorritori sul campo, è stata organizzata grazie alla stretta collaborazione tra l’associazione Lupi dell’Orsiera OdV e l’amministrazione del Comune di Ferrera Moncenisio. L’esercitazione si snoderà nell’arco di due giornate intense e sarà interamente focalizzata sul perfezionamento della gestione della logistica e dei servizi di ristorazione in situazioni critiche. L’obiettivo primario è affinare la capacità di allestire e gestire in tempi record campi d’accoglienza e strutture di supporto alla popolazione in caso di calamità. L’operazione vede attualmente impegnati 17 volontari altamente specializzati, affiancati da un dispiegamento di 7 automezzi operativi. Per seguire le linee guida sui protocolli di intervento e rimanere aggiornati sui piani di emergenza nazionali, è possibile consultare il portale ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
“Moncenisio 2026”, campo di protezione civile
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