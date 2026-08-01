I No Tav: “Uscita domenica dal presidio di Venaus”

Senza supporto esterno, grazie ai divieti della prefettura, i no tav si trovano impossibilitati a manifestare in modo massiccio. Si sono ritrovati in poche decine e hanno annullato la “serata di lotta”. Ma da Venaus i militanti hanno annunciato per domani mattina un’uscita collettiva dall’area, alle 10: ” domani saremo in giro e chiamiamo un appuntamento la mattina alle 10 per uscire insieme dal presidio di Venaus.”L’appello prosegue così sui social : “Invitiamo chi può a raggiungerci, invitiamo chi non può venire a mostrare la sua solidarietà No Tav, a stendere un telo o mettere una bandiera No Tav fuori dalla propria casa o luogo di lavoro”.

IL TORINESE