Stellantis torna in utile, ma a Torino il futuro di Mirafiori resta la vera sfida

I conti di Stellantis tornano a dare segnali incoraggianti e il gruppo automobilistico sembra essersi lasciato alle spalle la fase più difficile attraversata nel 2025. La prima metà del 2026 evidenzia infatti un ritorno alla redditività, sostenuto dal recupero delle vendite e da un andamento più favorevole dei principali mercati internazionali.

Per gli azionisti è una buona notizia. A Torino, però, il clima resta improntato alla cautela. Perché se i risultati finanziari migliorano, il nodo del futuro produttivo di Mirafiori continua a essere tutt’altro che risolto.

Negli ultimi mesi lo storico stabilimento torinese ha beneficiato dell’avvio della produzione della nuova Fiat 500 ibrida, che ha riportato movimento sulle linee dopo un periodo caratterizzato da lunghi stop produttivi e dal ricorso agli ammortizzatori sociali. Il numero dei veicoli assemblati è cresciuto rispetto allo scorso anno, ma i livelli rimangono ancora molto lontani da quelli che hanno fatto di Mirafiori uno dei principali poli automobilistici europei.

È proprio questa la preoccupazione condivisa da lavoratori, sindacati e istituzioni locali. Il miglioramento registrato nel 2026 viene considerato un primo passo positivo, ma non ancora sufficiente a garantire prospettive solide nel medio periodo. La vera partita riguarda infatti l’assegnazione di nuove produzioni che possano assicurare continuità allo stabilimento anche negli anni successivi.

L’automotive europeo sta attraversando una trasformazione profonda. La transizione verso l’elettrico, la crescente concorrenza dei costruttori asiatici e la necessità di ridurre i costi stanno ridisegnando gli equilibri dell’intero settore. In questo scenario ogni scelta industriale assume un peso decisivo per i territori che ospitano gli impianti produttivi.

Torino guarda quindi ai risultati di Stellantis con un misto di soddisfazione e prudenza. Se da un lato il ritorno all’utile rafforza la capacità del gruppo di programmare nuovi investimenti, dall’altro resta aperta la questione del ruolo che Mirafiori sarà chiamata a svolgere nella strategia futura dell’azienda.

Anche la Regione Piemonte continua a seguire con attenzione il dossier. Negli ultimi giorni ha rilanciato la proposta di istituire le Aree di Accelerazione Industriale, uno strumento che potrebbe favorire nuovi investimenti attraverso procedure più snelle e incentivi dedicati ai comparti strategici. Tra gli obiettivi indicati c’è proprio quello di rafforzare il sistema automotive torinese e creare le condizioni per consolidare la presenza industriale del gruppo.

Il rilancio di Mirafiori, infatti, non riguarda soltanto Stellantis. Attorno allo stabilimento ruota una rete di centinaia di aziende della componentistica, migliaia di lavoratori e competenze costruite in oltre un secolo di storia dell’automobile. Per questo ogni decisione sul sito torinese ha ricadute che vanno ben oltre i cancelli della fabbrica.

IL TORINESE