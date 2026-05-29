Santena, Cambiano e Villastellone insieme per  gli anziani

Presentato il progetto di indagine sociale condivisa
Conoscere meglio i bisogni della popolazione anziana per
programmare servizi più vicini alle persone e costruire politiche sociali basate su dati
concreti. È stato presentato questa mattina, presso il Comune di Santena, il progetto
condiviso dai Comuni di Santena, Cambiano e Villastellone, sviluppato in collaborazione
con SPI CGIL, FNP CISL e UIL Pensionati.
L’iniziativa prevede la distribuzione di questionari anonimi rivolti alla popolazione anziana dei
tre Comuni. L’obiettivo è raccogliere informazioni sulle condizioni di vita, la situazione
economica e abitativa, l’accesso ai servizi sanitari, la conoscenza dei servizi comunali, le
difficoltà quotidiane, la mobilità, la socialità e il livello di inclusione digitale.
All’incontro sono intervenuti Alessia Perrone, assessora del Comune di Santena con
deleghe a inclusione sociale, associazionismo e volontariato sociale, accoglienza,
integrazione e sostegno alla fragilità, Aurora Grassi, assessora del Comune di Cambiano
con deleghe a politiche sociali e assistenziali, inclusione sociale, sanità, disabilità e cultura,
e Eloisa Costa, consigliera del Comune di Villastellone con deleghe al sociale.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE