Santena, Cambiano e Villastellone insieme per  gli anziani

 

Presentato il progetto di indagine sociale condivisa

 Conoscere meglio i bisogni della popolazione anziana per

programmare servizi più vicini alle persone e costruire politiche sociali basate su dati

concreti. È stato presentato questa mattina, presso il Comune di Santena, il progetto

condiviso dai Comuni di Santena, Cambiano e Villastellone, sviluppato in collaborazione

con SPI CGIL, FNP CISL e UIL Pensionati.

L’iniziativa prevede la distribuzione di questionari anonimi rivolti alla popolazione anziana dei

tre Comuni. L’obiettivo è raccogliere informazioni sulle condizioni di vita, la situazione

economica e abitativa, l’accesso ai servizi sanitari, la conoscenza dei servizi comunali, le

difficoltà quotidiane, la mobilità, la socialità e il livello di inclusione digitale.

All’incontro sono intervenuti Alessia Perrone, assessora del Comune di Santena con

deleghe a inclusione sociale, associazionismo e volontariato sociale, accoglienza,

integrazione e sostegno alla fragilità, Aurora Grassi, assessora del Comune di Cambiano

con deleghe a politiche sociali e assistenziali, inclusione sociale, sanità, disabilità e cultura,

Eloisa Costa, consigliera del Comune di Villastellone con deleghe al sociale.

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