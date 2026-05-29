Aereo ultraleggero precipita durante il decollo: pilota portato al Cto

Ha riportato ferite gravi quando il suo ultraleggero a motore è precipitato: pilota finisce al Cto. È successo nella prima serata di mercoledì 27 maggio a Caluso, a pochi metri dall’aviosuperficie I Rondoni, nella frazione Carolina. Dai primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso emerge che la vittima, pilota esperto di circa 60 anni, stava volando con condizioni meteorologiche favorevoli; per questo la pista più probabile è quella di un guasto tecnico durante il decollo, anche se non si esclude l’ipotesi di un malore. Non disponendo più del controllo del mezzo, il velivolo sarebbe caduto da bassa quota, non da un’altezza particolarmente elevata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 Azienda Zero, allertati dal personale del campo volo. È giunto anche l’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza l’uomo al Cto per le cure. I medici non si sono riservati la prognosi.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente; il mezzo e l’area dell’aviosuperficie sono stati posti sotto osservazione per le verifiche tecniche necessarie.

VI.G

IL TORINESE