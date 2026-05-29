Poirino si ferma per l’addio a Muriel, la biologa scomparsa alle Maldive

Si è svolta nella parrocchia di Santa Maria Maggiore a Poirino la cerimonia funebre per Muriel Oddenino, la biologa marina di 31 anni morta durante un’immersione alle Maldive. La chiesa gremita e il silenzio composto della comunità hanno accompagnato l’ultimo saluto alla giovane ricercatrice torinese, molto conosciuta e stimata per il suo lavoro nel campo della biologia marina.

Per l’occasione il Comune ha proclamato il lutto cittadino. In tanti, tra amici, colleghi e cittadini, hanno voluto essere presenti per manifestare vicinanza alla famiglia. Molte persone hanno seguito la funzione anche dall’esterno della chiesa, dove erano stati predisposti gli altoparlanti.

Durante la celebrazione sono stati ricordati il percorso umano e professionale di Muriel, assegnista di ricerca all’Università di Genova e appassionata studiosa del mare. Dopo gli studi all’Università di Torino, aveva proseguito la propria attività scientifica dedicandosi alla tutela degli ecosistemi marini, costruendo negli anni una carriera apprezzata nel mondo accademico.

IL TORINESE