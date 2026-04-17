Un albero in un prato in memoria di Lilli Martellini Pichetto

Dal 15 aprile 2026 Lilli Martellini Pichetto testimonia la sua vita ricca di valori sociali e umani tra i sussurri del vento e le radici della terra. Il suo esempio è diventato un albero , piantato in un prato davanti a una scuola elementare, l’istituto Comprensivo Gaetano Salvemini in via Negarville 30/6 a Torino, alla presenza della dirigente Barbara Floris, delle maestre e delle giovani generazioni.

I bambini hanno sussurrato il suo nome, hanno circondato il nocciolo di Costantinopoli a lei dedicato con la freschezza e la commozione tipiche dell’infanzia.

L’associazione Wetree, rappresentata dal presidente Maria Lodovica Gullino e da Vittorio Bianco, dedica alle donne che hanno lasciato un segno , che sono diventate Exempla, un albero che viene messo a dimora in luoghi significativi del nostro quotidiano.

La messa a dimora del Nocciolo di Costantinopoli fa parte delle attività del progetto “Nutrire il potenziale” e rappresenta la parziale compensazione delle emissioni legate alle attività dell’uomo.

Il Rotary Club Torino Ovest ha partecipato all’evento per onorare Maria Teresa (Lilli) Pichetto Martellini che è stata la prima presidente del Club.

Molte generazioni di studenti ricordano la professoressa Pichetto che insegnava con passione Storia del pensiero politico all’Università di Torino. La sua ricerca storica, attenta e puntuale ha tracciato un profilo esemplare di Massimo d’Azeglio nel volume scritto a quattro mani con il marito Giorgio Martellini.

Alla presenza dell’Assessore al Verde Pubblico della Città di Torino, Francesco Tresso, il figlio Giulio ha tracciato con parole semplici il suo profilo umano.

Lilli lascia a noi un’altra importante traccia della sua attività di solidarietà culturale ed inclusione per aver avvicinato la cultura alle carceri, avviando diversi detenuti alla laurea e al loro reinserimento sociale.

Mara Martellotta

IL TORINESE