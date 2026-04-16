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La foto di Vincenzo Solano
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Qualche accenno di primavera in città. Le foto sono della nostra lettrice Isotta Meliga. -corso Siccardi