Lo splendore di Susa romana

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Le vestigia romane di Susa appaiono in tutta la loro grandezza in queste foto inviateci da Emanuele Maiellaro

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