Le vestigia romane di Susa appaiono in tutta la loro grandezza in queste foto inviateci da Emanuele MaiellaroLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Lo splendore di Susa romana
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