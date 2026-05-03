Tramonto sulla reale chiesa di San Lorenzo. La suggestiva immagine ci è stata inviata dal lettore Franco CalabriaLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Le vostre foto. La chiesa di San Lorenzo baciata dal tramonto
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La splendida immagine, scattata sul campanile del Duomo di Torino, ci è stata inviata dalla lettrice
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Eleganza architettonica tipicamente torinese in questa foto inviataci da Marisa Fantino. Leggi qui le ultime notizie:
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