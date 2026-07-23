A Bricherasio confronto sulla sicurezza delle Provinciali 161 e 158

Bricherasio porta a “Comuni in linea” due criticità della viabilità provinciale: la sicurezza sulla Sp. 161 diramazione Bricherasio-Osasio e il problema degli allagamenti sulla Sp. 158 Bricherasio-Garzigliana. Se n’è parlato lunedì 20 luglio nel confronto tra il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e il Sindaco Simone Ballarini.

Il primo tema ha riguardato la Sp. 161 diramazione Bricherasio-Osasio, nel tratto in corrispondenza del distributore Centro Calor, dove alcuni mesi fa si è verificato un incidente mortale. Il Sindaco era accompagnato da Marcello Pinna, presidente del Motorclub Edelweiss, che insieme ad altre associazioni motociclistiche ha richiamato l’attenzione sulla pericolosità del punto.

Pur riconoscendo che l’incidente è stato determinato da una grave violazione delle norme di circolazione (ingresso nel distributore in contromano attraverso l’uscita), Ballarini ha evidenziato come sia frequente la manovra vietata di svolta a sinistra da parte dei veicoli in uscita dal distributore, nonostante l’obbligo di svolta a destra e la presenza della linea continua, invece di tornare indietro alla successiva rotatoria.

I tecnici della Direzione Viabilità della Città metropolitana hanno spiegato che, trattandosi di una strada extraurbana di scorrimento, l’installazione di dispositivi fisici di separazione o rallentamento, come cordoli spartitraffico o altri dissuasori, potrebbe risultare più pericolosa della situazione attuale. Il problema è infatti riconducibile principalmente ai comportamenti scorretti degli utenti della strada. Il Vicesindaco Suppo ha comunque proposto un sopralluogo tecnico per verificare se sia possibile rafforzare la segnaletica e migliorare la percezione del divieto di svolta.

La seconda segnalazione ha riguardato la Sp. 158 Bricherasio-Garzigliana, in frazione Cappella Merli, dove la rete di raccolta delle acque meteoriche non riesce a smaltire efficacemente le precipitazioni, provocando allagamenti e la conseguente chiusura della strada anche in occasione di piogge non particolarmente intense. La criticità era già emersa durante le verifiche preliminari allo studio di fattibilità per la messa in sicurezza dell’intersezione tra la Provinciale 158 e le strade comunali Tirabrasse e Avaro.

Secondo i tecnici della Viabilità, il problema deriva dalla conformazione della sede stradale, realizzata a una quota inferiore rispetto al piano di campagna e probabilmente affiancata in origine da fossi successivamente intubati. Per definire gli interventi sarà necessario ricostruire il tracciato delle condotte mediante un rilievo topografico, per poi procedere con le ispezioni e la pulizia della rete di smaltimento. Suppo ha chiesto al Comune di raccogliere ulteriori elementi utili a individuare il sistema di tubazioni esistente, così da programmare un successivo sopralluogo con i tecnici della Città metropolitana.

IL TORINESE