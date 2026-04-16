Nuoto, Piemonte: record italiano, 2 ori con pass europeo e un bronzo!

Si chiude la seconda giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione: per il Piemonte arrivano un record italiano, 2 ori con pass per il campionato europeo di Parigi e una medaglia di bronzo!

In apertura il primo successo del Piemonte porta la firma dell’azzurra Sara Curtis (CS Esercito/CS Roero) che si prende subito l’oro nei 50 Dorso con il record italiano strappato a Silvia Scalia, si impone in 27’’33 la cuneese appena rientrata dagli Stati Uniti. “Sono felicissima perché era uno degli obiettivi di questi campionati – racconta Sara, in Italia seguita da Thomas Maggiora – Sono contenta di quello che sto affrontando negli Stati Uniti: studio e mi alleno alla grande. Ho trovato un gruppo bellissimo. Affronterò tante gare a Riccione: sarà divertente”.

Arriva un’altro titolo italiano nella serata, è quello conquistato da Anita Gastaldi (CS Carabinieri/Vo2 Nuoto), l’azzurra piemontese conquista il metallo più prezioso ed il pass per l’europeo di Parigi chiudendola finale dei 100 Farfalla in 58’’10. “ Oggi contava vincere e aggiudicarsi un posto al campionato europeo – dichiara la nuotatrice di Bra preparata da Fabrizio Clary – speravo di fare un po’ ma ho tante gare in questa campionato compreso il 50 che è una prova nuova e se vogliamo una sfida”.

Arriva poi la terza medaglia che porta la firma di Gabriele Mancini (GS Marina Militare/CN Torino) di bronzo nei 100 Rana con 59’’98.

Tra le prestazioni della spedizione del Piemonte in romagna troviamo nella finale B dei 50 Dorso femminili Giada Goriler (Aquatica Torino) in quarta posizione con 29’’15 mentre nella finale A di questa gara è sesta Martina Biasioli (CN Torino) che chiude con un crono da 28’’75.

Nella finale junior dei 200 Farfalla si classifica quinto Mattia Grosso (Sisport) con una prestazione da 2’03’’24.

Nella finale junior dei 100 Farfalla femminili troviamo Aurora Ruvolo (RN Torino) in ottava posizione con il tempo di 1’02’’64. Nella finale B di questa gara si classifica terza Beatrice Demasi (CN Torino) con 1’00’’36 mentre è settima Lucia Tassinario (Team Dimensione Nuoto) che chiude con 1’01’’00.

Si passa poi al dorso dove nella finale Junior dei 100 troviamo il sesto posto di Carlo Perozeni (RN Torino) che il crono di 57’’29. Nella finale B di questa gara chiude secondo Giovanni Campo (Vo2 Nuoto) toccando in 55’’48.

Nella finale junior dei 200 Rana femminili chiude in seconda posizione Francesca Cani (Sisport) che conclude la prova in 2’33’’01. In gara nella finale B della distanza più lunga della gara ci sono le sorelle Crepaldi (Libertas Nuoto Novara): seconda Giorgia con 2’30’’16 mentre chiude in settima posizione Emma con 2’33’’78.

Nella finale A dei 200 Rana chiude in ottava posizione la piemontese Aurora Venturi (RN Torino) che tocca in 2’29’’01.

Nella finale junior dei 100 Rana maschile va a toccare in seconda posizione Matteo Ongaro (Nuoto Chivasso) con 1’02’’18 mentre è ottavo Alessio Hincu con 1’04’’10. Nella finale B di questa gara troviamo in quinta posizione Matteo Telesca (CN Torino) che va al tocco in 1’01’’94. Nella finale A di questa gara c’è il settimo posto di Flavio Mangiamele (CN Torino) che va a chiudere con il tempo di 1’00’’78.

Nella finale junior dei 200 Stile Libero femminile troviamo il settimo posto di Carlotta Mazzone (Sisport) che ferma il cronometro in 2’04’’30. Nella finale B di questa gara vediamo poi Matilde Varengo (Vo2 Nuoto) in ottava posizione con 2’02’’50.

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Foto Giorgio Scala/DBM

IL TORINESE