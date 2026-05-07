Iren inaugura la Stazione Nord di Trasformazione per il potenziamento della rete elettrica di Torino

È stata inaugurata la nuova Stazione Nord di Trasformazione Elettrica di IRETI Gruppo Iren, un’opera strategica per il rafforzamento della rete elettrica della città di Torino. L’infrastruttura rappresenta un tassello centrale nel percorso di sviluppo di una rete sempre più efficiente, resiliente e in grado di assicurare elevati livelli di continuità del servizio, soprattutto in vista delle crescenti sollecitazioni legate alla stagionalità e ai picchi di consumo e alle esigenze della transizione energetica urbana.

All’inaugurazione sono intervenuti il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il Presidente Iren, Luca Dal Fabbro, l’Amministratore Delegato del Gruppo, Gianluca Bufo, e il Direttore Operations di IRETI, Gianluca Riu.

La nuova cabina primaria sorge nell’area nord della città, in strada Vicinale di Cascinette, e costituisce un nodo centrale del sistema elettrico torinese. L’intervento ha previsto un investimento complessivo di 24,8 milioni di euro e ha coinvolto, nelle diverse fasi di realizzazione, circa 30 imprese e fino a 200 addetti. La cabina si estende su una superficie di circa 2.500 metri quadrati ed è progettata per trasformare l’energia elettrica da alta a media tensione.

Dal punto di vista tecnologico, la Stazione Nord è un impianto all’avanguardia che trasforma l’energia da 132 kV a 22 kV, assicurando una distribuzione efficiente verso le cabine secondarie e quindi verso le utenze civili e industriali. Collegata a tre linee di alta tensione, consente di aumentare in modo significativo la potenza elettrica distribuita sulla rete cittadina, con una potenza nominale complessiva superiore a 120 MVA, rafforzando così la sicurezza e la continuità del servizio.

L’infrastruttura si distingue anche per l’elevato livello di automazione e sicurezza: è infatti dotata di sistemi avanzati di protezione, comando e controllo che consentono una completa gestione da remoto dell’impianto, monitorandolo in tempo reale, per intervenire automaticamente in caso di anomalie.

La struttura si sviluppa su più livelli ed è progettata secondo criteri di efficienza, sicurezza e integrazione urbana: oltre agli spazi tecnici dedicati alla trasformazione e distribuzione dell’energia, include ambienti destinati ad attività didattiche e formative, in linea con la volontà del Gruppo Iren di rendere le proprie infrastrutture sempre più aperte al territorio e alle comunità. L’architettura esterna, inoltre, è pensata per integrarsi nel contesto urbano, valorizzando anche l’aspetto estetico dell’impianto.

L’attivazione della nuova Stazione Nord rientra nel più ampio piano di investimenti del valore di circa 515 milioni di euro che IRETI destinerà entro il 2030 all’ammodernamento e potenziamento della rete di distribuzione elettrica cittadina.

In particolare, in vista dell’imminente stagione estiva e del conseguente aumento dei consumi elettrici cittadini, IRETI ha già programmato un più ampio insieme di azioni operative e preventive per garantire al meglio la continuità del servizio a fronte dei picchi di consumo: tra queste, il potenziamento delle strutture di reperibilità, il rafforzamento delle risorse dedicate alle attività di scavo, riparazione e logistica e l’incremento dei mezzi e delle dotazioni a supporto delle attività di ricerca e ripristino dei guasti.

Contestualmente, sono state rafforzate le attività propedeutiche di manutenzione e controllo della rete, attraverso interventi straordinari sui sistemi di protezione delle cabine primarie, campagne di monitoraggio con termocamere, verifiche sui sistemi di telecontrollo e un consolidamento della disponibilità di materiali strategici a magazzino, elementi fondamentali per assicurare tempestività ed efficacia degli interventi.

Si rafforza inoltre il sistema di informazione rivolto ai cittadini: è stato infatti potenziato il contact center tecnico ed è disponibile da quest’anno “SmartPOD”, il servizio che consente di monitorare in tempo reale sia le interruzioni programmate per attività di manutenzione, sia quelle causate da eventuali guasti. La piattaforma, aggiornata ogni 15 minuti e accessibile via internet da smartphone o computer all’indirizzo www.ireti.it, offre inoltre la possibilità di ricevere gratuitamente notifiche tramite SMS o e-mail, mettendo a disposizione degli utenti uno strumento puntuale ed efficace per un’informazione costante e tempestiva.