Si tratta di tre bambini: probabilmente sono in età prescolare, gli autori dell’imbrattamento dei giorni scorsi delle otto pietre d’inciampo in piazza Santa Giulia, a Torino Vanchiglia. La verifica è stata fatta dalla digos della questura visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un ufficio postale vicino alla piazza. La domanda è: i genitori stavano a guardare?Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Pietre d’inciampo imbrattate da tre bimbi
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