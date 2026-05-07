SchoolVision 2026 Al via da Torino le finali 

Anche quest’anno SchoolVision riparte da Torino – con la finale di sabato 9 maggio al Pala Ruffini. 15 le scuole finaliste, delle 65 partecipanti che hanno coinvolto 366 ragazzi in gara, di cui 72 band.

SchoolVision è un progetto che coinvolge studenti delle scuole superiori in tutta Italia attraverso contest, workshop e attività formative. Partito nel 2022 a Torino come ToVision, progetto ispirato all’Eurovision e rivolto agli studenti delle scuole superiori, il format torinese giunge quest’anno alla quinta edizione (la terza sotto il nome SchoolVision). Nato con l’obiettivo di avvicinare i giovani al linguaggio della musica contemporanea, SchoolVision è una realtà che parla alla Gen Z e che integra formazione, produzione e orientamento, creando un ponte tra scuola e mondo professionale. E il tutto è organizzato da un’associazione formata solo da under 25: Gen Z Now.

«SchoolVision non è solo un evento, ma un progetto di cui la Città è più che fiera – dichiara Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative della Città di Torino –. Nel quinto anno consecutivo di collaborazione confermiamo che la squadra di GenZnow è capace di stupirci sempre di più, creando uno show pensato appositamente per i giovani. Affiancarli nelle procedure burocratiche e sostenere l’iniziativa è stata quindi una scelta più che naturale fin dal primo momento in cui ci siamo visti. Non vediamo l’ora di vivere le emozioni e l’energia che solo Schoolvision sa regalare.»

Gli studenti finalisti, nella preparazione dello spettacolo, hanno anche vissuto momenti di formazione intensiva con insegnanti di canto, attori, produttori e compositori, che hanno offerto loro un’esperienza immersiva e completa nel mondo dello spettacolo.

In vista dell’evento, tutte le ragazze e tutti i ragazzi interessati a scoprire i segreti delle professioni legate al mondo dello spettacolo hanno potuto partecipare ai “backstage days“, laboratori e workshop di formazione che si sono svolti durante l’anno. Le attività hanno previsto 3 giorni di laboratori inseriti in un protocollo di intesa triennale, dal 2025 al 2027 siglato tra GenZnow, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino e Fondazione per la Cultura Torino.

Le 15 scuole finaliste di Torino:

Alfieri – Echoes con You stole the show

Boselli – Aura con Crazy in love

Cavour – Zac & Jazzisko con Die on this hill

Convitto – Jodie con Venenum (inedito)

Copernico-Luxemburg – Malaika e Andrea con Where is my husband

Cottini – Cece con Journey to the past

Einstein – I Gilan con The greatest

Galfer – Shpettacoloh con Amandoti

Germana Erba – Exta con Voliamo in alto (inedito)

Martinetti – Frisian con Could have been me

Newton – Glamsiks con Like him

Passoni – Lunaa con Tango a Saint Michael (inedito)

Spinelli – Altierock con Hysteria

Valsalice – Giulia Xia con Fight Song

Volta – Gaia del Principe con Defying gravity

La serata è condotta da Samara Tramontana e Samu Mara, voci e volti di RDSNEXT e giovani talenti social. Nel corso della serata sul palco del Pala Ruffini si esibiranno anche due ospiti speciali: Vale Pain e Will.

A decretare i vincitori sarà la giuria formata da: William Busetti in arte Will (cantautore), Carolina Magini (vocal coach e cantante), Stefano Re (Guitar Guru per Rockin’1000), Jack Sapienza (founder di RKH Studio), Alessandro Battaglini (project manager per OGR Torino e vicedirettore artistico di Seeyousound)

Due i premi in palio per i vincitori di Torino 2026.

Primo classificato:

partecipazione gratuita a SchoolVision Summer Camp (la prima esperienza di viaggio firmata SchoolVision: una settimana che unisce musica, formazione ed esibizioni live per gli studenti); realizzazione completa di un brano (registrazione, mix e master); sviluppo di un contenuto video legato a una live session o una performance live

Secondo classificato:

in caso di band: 2 ore di allestimento live e un 1 ora di lezione ad hoc per ogni componente del gruppo.

in caso di artista singolo: 2 ore di lezione con vocal coach e sessione di registrazione di una cover in studio.

SchoolVision è organizzato grazie al supporto di: Città di Torino (patrocinio), RDS Next (media partner), Cromosomi (media partner) Fondazione CRT, Banca Territorio del Monviso (sponsor), Iren (sponsor), GTT (mobility partner), MBA e MKS (style and make-up partner), Casa Arpège (hair style partner), Gypsy Academy (partner tecnico), UPSTAGE MUSIC LAB (partner tecnico), RKH STUDIO (partner tecnico), Cromosuoni (partner tecnico), NEXA (partner tecnico).