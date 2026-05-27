Interplay alla Casa del Teatro

XXVI edizione 26 maggio > 27 giugno + 3 luglio e 16 settembre 2026 Torino Anche giovedì 28 maggio sarà la Casa del Teatro ad accogliere il pubblico di INTERPLAY, con l’Aperitivo INTERPLAY un’ora prima degli spettacoli. ­ 21:00 – Teatro – Rituali contemporanei

LEÏLA KA (FR) Maldonne (60′) prima regionale Coreografia: Leïla Ka | Interpreti: Océane Crouzier, Lise Messina, Adèle Bonduelle, Mathilde Roussin, Flore Ruiz-Moiret Produzione: CENTQUATRE-PARIS e Cie Leïla Ka Con Leïla Ka a Interplay arriva la Francia, quella della danza urbana diventata teatro, dell’eleganza che non rinuncia alla collisione. Maldonne – finalmente a Interplay – è un’opera corale per cinque danzatrici: quaranta abiti da sera, da sposa, da ballo, da notte; una colonna sonora che attraversa Shostakovich e Lara Fabian senza chiedere permesso; e quella parola, maldonne, che in francese indica la distribuzione iniqua delle carte. Quando qualcuno riceve più carte degli altri, bisogna riprendere il mazzo e ridistribuire, confessa la coreografa. Rivolta, euforia, gioia e forza collettiva scorrono in un fluire corporeo che non sceglie tra l’impegno e la festa perchè le contiene entrambe. Già sold out a Interplay25, Leïla Ka torna per la terza volta al festival con la sua opera più ambiziosa, nominata per l’International Dance Prize 2025 al Sadler’s Wells di Londra, e frutto di un percorso che l’ha portata a firmare coreografie per Beyoncé, i César e Zaho de Sagazan. ­ Leila Ka_ MALDONNE_photo by Duy-Laurentt ­ 22:00 – Arena -Corpo selvaggio

BALLETTO TEATRO DI TORINO (IT – TW – BE) NOA – SITE SPECIFIC (16′) Coreografia: Jye-Hwei Lin | Danzatrice: Noa Van Tichel | Musiche: Enrico Ascoli Con il sostegno di MiC – Ministero della Cultura, Regione Piemonte Nell’Arena della Casa del Teatro, la compagnia torinese Balletto Teatro di Torino (selezionata alla NID Platform 2025) porta in scena un solo firmato dalla coreografa taiwanese Jye-Hwei Lin, interpretato dalla giovane danzatrice belga Noa Van Tichel. Un’indagine intima sulla presenza del corpo nello spazio presente: NOA – Site Specific invita a innamorarsi o semplicemente a cadere – per imparare a cadere – intrecciando radici locali e relazioni internazionali in un linguaggio della danza senza frontiere. ­ Balletto Teatro di Torino_NOA – SITE SPECIFICt ­ INFO E BIGLIETTI Per il programma completo e le modalità di accesso agli spettacoli, visita il sito ufficiale www.mosaicodanza.it o segui gli aggiornamenti sui canali social del Festival. Press kit: https://drive.google.com/drive/folders/1Fhjfj-Sqt_XqxMod0Tb-OyJgxaMHTZhw?usp=drive_link