Premiati  a Volpiano quattro atleti del Rafting under 23

Un momento di grande orgoglio ha avuto luogo lunedì 4 maggio, presso il Municipio di Volpiano, dove il Sindaco, Giovanni Panichelli, insieme all’Assessora alla Cultura, Barbara Sapino, ha incontrato e premiato i quattro giovani campioni del mondo under 23 di Rafting.

Una pergamena ufficiale di riconoscimento è stata consegnata nel corso dell’incontro a Matteo Lancellotti, di San Sebastiano da Po, Duccio Boscia, di Casalborgone, Luca Liuzzo e Giacomo Schettino di Volpiano, protagonisti di un risultato straordinario ai campionati mondiali under 23 disputati a Pau. Il quartetto azzurro ha conquistato il titolo overall under 23 imponendosi in 3 delle 4 discipline in programma: oro nella sprint, decisa per pochi centesimi, oro nella rx raftcross, superando avversari di alto livello, oro nello slalom con il miglior tempo assoluto della competizione. Si è trattato di tre prove diverse con un unico risultato, che ha dimostrato continuità, precisione e grande affiatamento. I giovani campioni hanno raccontato l’impegno richiesto per conciliare studio, sport e vita personale.

Il successo di Pau non è un caso isolato: lo stesso team aveva conquistato il titolo mondiale nel 2019 e nel 2025. Il passaggio alla categoria under 23, con avversari più esperti, non ha cambiato l’esito, segno di una crescita solida e continua. Dietro al risultato, c’è il risultato dell’Associazione, dove gli atleti si allenano stabilmente, MN Movimento e Natura, seguiti da tecnici qualificati e da un progetto sportivo sviluppato negli anni. La cerimonia si è conclusa con la consegna della pergamena da parte del Sindaco, a testimonianza del traguardo raggiunto.

“È un orgoglio per tutta la comunità – ha sottolineato il Sindaco, Giovanni Panichelli – vedere giovani del territorio arrivare ai vertici mondiali in una disciplina così impegnativa come il Rafting”.

Il Rafting non è ancora una disciplina olimpica, ma il movimento internazionale è in crescita e le prospettive sono concrete: i quattro atleti guardano già avanti.

“Tra due anni ci saranno i prossimi mondiali e vogliamo farci trovare pronti. Il nostro obiettivo è di continuare a migliorarci confermando il livello raggiunto – hanno dichiarato i quattro atleti vincitori”.

Per Volpiano, San Sebastiano da Po e Casalborgone, il titolo mondiale conquistato a Pau rappresenta molto più di una vittoria sportiva: è il simbolo di un percorso condiviso, di un lavoro costante e della capacità di emergere partendo da realtà locali.

Mara Martellotta

IL TORINESE