Convegno per i 150 anni del settimanale diocesano “La Voce e il Tempo”

“Torino ieri, oggi e domani” è il titolo del convegno che il settimanale diocesano “La Voce e il Tempo” organizza a Palazzo Carignano sabato 9 maggio per celebrare 150 anni di fondazione de “La Voce del Popolo” e 80 anni de “il nostro tempo”, le due testate confluite nell’attuale settimanale “La Voce e il Tempo”. Il convegno ragionerà sull’area torinese, la città e le sue campagne, a margine di una mostra sulle prime pagine dei giornali dal 1876. Al mattino, dalle 9 alle 13, le relazioni sulla storia delle testate a cura di Giovenale Dotta, Marco Bonatti e Maria Pia Bonanate e relazione del parroco don Andrea Bisacchi su “Conoscere il passato per operare nel presente”.. Nel pomeriggio dalle 15 alle 18.30 si terranno tre dibattiti di attualità: “Dove sta andando Torino” con il sindaco Stefano Lo Russo, il sindaco emerito Valentino Castellani e Paolo Damilano (Torino Bellissima); “La presenza locale e globale del giornale diocesano” (Alberto Riccadonna, Giampiero Gramaglia); “Dove sta andando l’informazione torinese” con Gianni Armand Pilon vicedirettore de “La Stampa”, Antonello Micali direttore de “Il Risveglio del Canavese”, Carmine Festa caporedattore de “Il Corriere della Sera”, Marco Bardesono vicedirettore di “Torino Cronaca” e Roberta Pellegrini direttrice dell’Associazione Stampa Subalpina. fr

Foto Massimo Masone, La Voce e il Tempo

IL TORINESE