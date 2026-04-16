“Cantate e serenate d’amore” del Seicento italiano a San Raffaele Cimena

Nell’ambito della 31esima edizione di Antiqua, la rassegna musicale proposta dall’Accademia del Ricercare, il 18 aprile alle 21.15 a San Raffaele Cimena, in provincia di Torino, presso la chiesa di San Raffaele Arcangelo, in via Maestra, a San Raffaele Alto, l’Ensemble Orfeo Futuro proporrà il concerto “Cantate e serenate d’amore” del Seicento italiano. Verranno proposti brani di Benedetto Ferrari (1597 – 1681), di Giovanni Battista Buonamente (1595 – 1642), Andrea Falconiero (1585 – 1657), di un anonimo popolare e di Simone Coya, del XVII secolo. Il concerto prevede una selezione di brani vocali e strumentali italiani del XVII secolo , dedicati al tema amoroso, tra passione, ironia e malinconia. Il programma valorizza repertori rari, come le serenate di Simone Coya o il canto popolare “Ti belle ca lu tieni”. Si tratta di un viaggio musicale tra affetti e follia amorosa, sospeso tra colto e popolare, tra parole e danza.

Orfeo Futuro è un ensemble a geometria variabile, dal quartetto all’orchestra, che riunisce dal 2010, musicisti italiani e non, specialisti nelle prassi esecutive e su strumenti storici. Lavora su progetti inediti di largo respiro, a volte anche incrociando repertori antichi e musica nuova. Ha realizzato centinaia di concerti e numerosi CD, anche in collaborazione con altri artisti e gruppi. Tra le produzioni più recenti, l’eredità di Arcangelo, diretta da Enrico Gatti, Amada Esquina, che incrocia le musiche del “siglo de oro” spagnolo con la canzone latino amercana del primo Novecento.

Ingresso gratuito

Info e prenotazioni: scrivere a segreteria@accadedemiadelricercare.com

Mara Martellotta

IL TORINESE