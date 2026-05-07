“Continuano le aggressioni negli ospedali torinesi”

Alle 3.45 un uomo di nazionalità italiana è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale le Molinette in forte stato di alterazione, dopo i primi accertamenti, il ragazzo si è scagliato contro il personale medico e infermieristico, prima con violenza verbale e poi cercando l’aggressione fisica. Solo l’intervento della guardia giurata è riuscito a domare la furia aggressiva.

Dopo una serie di manate e spintoni ai danni della GPG e successivamente l’intervento della polizia di stato è tornata la calma nella sala d’attesa dell’ospedale.

Il soggetto già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato.

Il fenomeno della violenza negli ospedali è in forte aumento, per questo il SAV sindacato autonomo vigilanza e FILCOM confsal chiedono un tavolo tecnico con le istruzioni regionali per affrontare questa situazione sempre più pericolosa.

Noi chiediamo più tutela per i lavoratori della vigilanza privata.

Marco Porfidia

segretario regionale SAV Piemonte.

Marco Camonita

segretario provinciale FILCOM CONFSAL

IL TORINESE