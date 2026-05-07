La riserva naturale di Paesana

L’area si sviluppa su 75 ettari, a valle del ponte, a 640 metri s.l.m. …
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https://www.piemonteitalia.eu/it/natura/parchi-e-riserve-naturali/paesana-riserva-naturaleLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
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